广告2.2亿 巴黎带走内马尔？中国队开门红申花淘汰鲁能前三均为港台球员
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 第21版 体育
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·2.2亿 巴黎带走内马尔？
·中国队开门红
·申花淘汰鲁能
·前三均为港台球员
楚天都市报电子版
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21 体育 2017.8.3 星期四
足协杯1/4决赛次回合
申花淘汰鲁能
    楚天都市报讯 楚天都市报讯2017年中国足协杯四分之一决赛第二回合比赛昨日继续进行，上海申花坐镇虹口足球场0：0战平山东鲁能，总比分3：1淘汰山东鲁能，上海申花与上海申鑫会师足协杯半决赛。
    首回合比赛，山东鲁能主场1：3不敌上海申花，想要出线已经很困难，再加上周末还有客场挑战北京国安的中超联赛，马加特在阵容上进行轮换，几乎以替补出战，申花则是全主力出战。
    此战双方都有机会，可惜都没能进球。 林飞


   