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 第21版 体育
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·2.2亿 巴黎带走内马尔？
·中国队开门红
·申花淘汰鲁能
·前三均为港台球员
楚天都市报电子版
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21 体育 2017.8.3 星期四
女排大奖赛总决赛
中国队开门红
    楚天都市报讯 楚天都市报讯2017年世界女排大奖赛总决赛首日争夺昨在南京结束。面对卫冕冠军巴西，中国女排在主攻张常宁伤愈复出后攻防两端均有改善，直落三局横扫对手赢得小组赛首胜，三局比分为25：22、25：17和29：27。
    此役中国的首发阵容为主攻朱婷、张常宁，副攻高意、袁心玥，接应龚翔宇，二传丁霞和自由人林莉，朱婷和张常宁分别赢得16分和15分，两副攻袁心玥和高意双双斩获9分，接应龚翔宇贡献5分。
    今天本次总决赛将展开小组赛第2比赛日的角逐。巴西迎战首日轮空的荷兰，意大利初次登场挑战美国。 高加


   