查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 体育 ·广告 ·2.2亿 巴黎带走内马尔？ ·中国队开门红 ·申花淘汰鲁能 ·前三均为港台球员 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告 · 2.2亿 巴黎带走内马尔？ · 中国队开门红 · 申花淘汰鲁能 · 前三均为港台球员 21 体育 2017.8.3 星期四 女排大奖赛总决赛 中国队开门红 楚天都市报讯 楚天都市报讯2017年世界女排大奖赛总决赛首日争夺昨在南京结束。面对卫冕冠军巴西，中国女排在主攻张常宁伤愈复出后攻防两端均有改善，直落三局横扫对手赢得小组赛首胜，三局比分为25：22、25：17和29：27。

此役中国的首发阵容为主攻朱婷、张常宁，副攻高意、袁心玥，接应龚翔宇，二传丁霞和自由人林莉，朱婷和张常宁分别赢得16分和15分，两副攻袁心玥和高意双双斩获9分，接应龚翔宇贡献5分。

今天本次总决赛将展开小组赛第2比赛日的角逐。巴西迎战首日轮空的荷兰，意大利初次登场挑战美国。 高加





