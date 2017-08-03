查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第21版 体育
·广告
·2.2亿 巴黎带走内马尔？
·中国队开门红
·申花淘汰鲁能
·前三均为港台球员
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 法治
第11版 : 荆楚
第12版 : 经济
第13版 : 教科
第14版 : 健康
第15版 : 养生
第16版 : 家园
第17版 : 跑腿
第18版 : 楚动
第19版 : 百威英博
第2版 : 要闻
第20版 : 文娱
第21版 : 体育
第22版 : 时事
第23版 : 会诊室
第24版 : 观察室
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 体彩
第6版 : 对话
第7版 : 视点
第8版 : 福彩
第9版 : 现场
·
广告
·
2.2亿 巴黎带走内马尔？
·
中国队开门红
·
申花淘汰鲁能
·
前三均为港台球员
21
体育
2017.8.3 星期四
女排大奖赛总决赛
中国队开门红
楚天都市报讯 楚天都市报讯2017年世界女排大奖赛总决赛首日争夺昨在南京结束。面对卫冕冠军巴西，中国女排在主攻张常宁伤愈复出后攻防两端均有改善，直落三局横扫对手赢得小组赛首胜，三局比分为25：22、25：17和29：27。
此役中国的首发阵容为主攻朱婷、张常宁，副攻高意、袁心玥，接应龚翔宇，二传丁霞和自由人林莉，朱婷和张常宁分别赢得16分和15分，两副攻袁心玥和高意双双斩获9分，接应龚翔宇贡献5分。
今天本次总决赛将展开小组赛第2比赛日的角逐。巴西迎战首日轮空的荷兰，意大利初次登场挑战美国。 高加