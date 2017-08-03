查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 体育 ·广告 ·2.2亿 巴黎带走内马尔？ ·中国队开门红 ·申花淘汰鲁能 ·前三均为港台球员 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告 · 2.2亿 巴黎带走内马尔？ · 中国队开门红 · 申花淘汰鲁能 · 前三均为港台球员 21 体育 2017.8.3 星期四 内少铁心要走 巴萨西甲想留 2.2亿 巴黎带走内马尔？ 楚天都市报讯 这几天来，内马尔的名字频频出现在欧洲各大媒体体育版的头条上。北京时间昨晚，巴萨官方确认了内马尔想要离队的消息，而根据法国方面的权威消息，巴黎圣日耳曼将以支付2.2亿欧元合同违约金的方式来购买这位巴西人，内马尔离开巴萨已经进入了倒计时阶段。

在最后的协议达成之前，恐怕还有不少戏码要上演。



离开巴萨只因活在梅西阴影中



在随巴萨结束了美国之行后，内马尔没有回到西班牙而是来到中国，参加了一些商业活动才返回了巴塞罗那。有球迷曾天真地以为这是留队的节奏，可不久后巴萨的官方通告打破了这一幻想：“得到俱乐部的允许后，内马尔不会参加今天的训练。”俱乐部很快又确认了他要走人的愿望。

媒体很快跟进，表示内少返回巴塞罗那后只在俱乐部呆了半个小时就走人，目的告知高层离队的决定，然后和队友告别。其实早在不久前与皇马的友谊赛后，内马尔就跑到了皇马的更衣室，告诉对方今后无法再做对手了。

尽管回巴萨后内马尔不忘和球迷合影，但在转会的问题上始终保持沉默，现在就连巴萨球员都受够了他的这种不表态。有分析指出，内马尔之所以下定决定离开，是不想生活在梅西的阴影下，而在巴黎圣日耳曼，毫无疑问巴西人可以成为绝对的核心。这种想法可以理解，但表达出来肯定不合适，所以自始至终内少都选择了沉默。

昨晚，内马尔已经从巴萨飞到了伦敦，他希望让自己与外界暂时隔绝，和父亲好好研究巴黎的合约。



悬念再生西甲不接受违约金？



尽管转会势在必行，但巴萨还在做最后的努力，最近几天俱乐部加强了与昔日欧洲G14俱乐部联盟盟友的接触，巴萨高层向他们表达了自己对巴黎圣日耳曼俱乐部的愤怒，以及对大巴黎强挖内马尔一事的担忧。与此同时，俱乐部的态度也得到了西甲官方的支持。西甲主席特瓦斯已经宣布，不会接受大巴黎为内马尔支付的合同毁约金，对此他们给出的理由有两个，一个是巴萨与内马尔在合同方面还有纠纷，另外大巴黎这么做会违背欧足联财政公平法案。

特瓦斯说：“我不相信有俱乐部可以在支付2.22亿欧元之后还不违背公平法案。大巴黎称他们的商业收入超过皇马和曼联，也就是说他们的商业价值高于这两家俱乐部，这是不可能的。”

值得一提的是，一旦西甲联盟拒绝接受毁约金，那么巴黎圣日耳曼则只有通过申诉的方式状告西甲官方，这个过程肯定复杂且漫长。不过根据英国方面的消息，欧足联并不认可西甲的这个说法，他们认为这是两家俱乐部的事情。而参与谈判的内马尔前任经纪人里贝罗也确认说：“巴黎将支付违约金，内马尔将在本周亮相巴黎。”



遗留问题2600万成最大争议



对于目前的转会进展，法国权威媒体《队报》已经明确表示，内马尔将在本周末接受大巴黎的体检，下周一将正式签约。据说巴黎圣日耳曼方面正在联系巴黎的市政大厅，准备将内马尔的亮相仪式安排在埃菲尔铁塔下。而内马尔的前经纪人里贝罗如今现身巴黎，虽说他没有再担任内马尔的经纪人，但仍有着重要的影响。巴西媒体说，虽然目前内马尔还未转会，但已经有一帮经纪人等着瓜分巨额佣金。

作为内马尔的直接经纪人，内少父亲更清楚转会的一些细节问题，而最近巴萨的一个做法就让他感到非常愤怒。俱乐部把当初内马尔续约后的2600万欧元奖金放在了一个公证处，只要现在转会就再拿不到这笔钱了。可老内马尔表示，他对俱乐部的这种做法表示吃惊和愤怒，当初巴萨与内马尔续约到2021年时，并没有明确规定一定要履行完合同，而且有条款规定，在满足一定的条件后，双方可以解约。

由于双方对此意见不一，即便是转会尘埃落定，关于这笔奖金的争议还未结束，甚至最后还有可能导致双方对簿公堂，内马尔与巴萨算是彻底撕破脸皮了。

建武





