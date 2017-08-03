查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 文娱 ·图文：帅哥李现是个荆州伢 ·连 载 见字如画 9 ·广告 ·《生活大爆炸》将在第12季终结 ·“劳模姐”宣布加盟《X战警》 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：帅哥李现是个荆州伢 · 连 载 见字如画 9 · 广告 · 《生活大爆炸》将在第12季终结 · “劳模姐”宣布加盟《X战警》 20 文娱 2017.8.3 星期四 “劳模姐”宣布加盟《X战警》 楚天都市报讯 “劳模姐”杰西卡·查斯坦宣布正式加盟《X战警：黑凤凰》，饰演大反派希阿帝国的女皇利兰德拉。这是她首次出演超级英雄电影。《X战警》将是“劳模姐”和男主角詹姆斯·麦卡沃伊的第二次合作，两人此前合作过《他和她的孤独情事》，当时麦卡沃伊有不少哭戏。因此，“劳模姐”特意在网上晒出与麦卡沃伊的合照，还配文“我等不及要弄哭你了”，十分逗趣。

据介绍，这部新的X战警电影或会走向太空，交代“凤凰之力”的起源。 时光网





