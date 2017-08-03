查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第20版 文娱
·图文：帅哥李现是个荆州伢
·连 载 见字如画 9
·广告
·《生活大爆炸》将在第12季终结
·“劳模姐”宣布加盟《X战警》
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 法治
第11版 : 荆楚
第12版 : 经济
第13版 : 教科
第14版 : 健康
第15版 : 养生
第16版 : 家园
第17版 : 跑腿
第18版 : 楚动
第19版 : 百威英博
第2版 : 要闻
第20版 : 文娱
第21版 : 体育
第22版 : 时事
第23版 : 会诊室
第24版 : 观察室
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 体彩
第6版 : 对话
第7版 : 视点
第8版 : 福彩
第9版 : 现场
·
图文：帅哥李现是个荆州伢
·
连 载 见字如画 9
·
广告
·
《生活大爆炸》将在第12季终结
·
“劳模姐”宣布加盟《X战警》
20
文娱
2017.8.3 星期四
“劳模姐”宣布加盟《X战警》
楚天都市报讯 “劳模姐”杰西卡·查斯坦宣布正式加盟《X战警：黑凤凰》，饰演大反派希阿帝国的女皇利兰德拉。这是她首次出演超级英雄电影。《X战警》将是“劳模姐”和男主角詹姆斯·麦卡沃伊的第二次合作，两人此前合作过《他和她的孤独情事》，当时麦卡沃伊有不少哭戏。因此，“劳模姐”特意在网上晒出与麦卡沃伊的合照，还配文“我等不及要弄哭你了”，十分逗趣。
据介绍，这部新的X战警电影或会走向太空，交代“凤凰之力”的起源。 时光网