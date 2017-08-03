图文：帅哥李现是个荆州伢连 载 见字如画 9广告《生活大爆炸》将在第12季终结“劳模姐”宣布加盟《X战警》
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第20版 文娱
·图文：帅哥李现是个荆州伢
·连 载 见字如画 9
·广告
·《生活大爆炸》将在第12季终结
·“劳模姐”宣布加盟《X战警》
楚天都市报电子版
----  
 
20 文娱 2017.8.3 星期四
“劳模姐”宣布加盟《X战警》
    楚天都市报讯 “劳模姐”杰西卡·查斯坦宣布正式加盟《X战警：黑凤凰》，饰演大反派希阿帝国的女皇利兰德拉。这是她首次出演超级英雄电影。《X战警》将是“劳模姐”和男主角詹姆斯·麦卡沃伊的第二次合作，两人此前合作过《他和她的孤独情事》，当时麦卡沃伊有不少哭戏。因此，“劳模姐”特意在网上晒出与麦卡沃伊的合照，还配文“我等不及要弄哭你了”，十分逗趣。
    据介绍，这部新的X战警电影或会走向太空，交代“凤凰之力”的起源。 时光网


   