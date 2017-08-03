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第20版 文娱
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《生活大爆炸》将在第12季终结
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“劳模姐”宣布加盟《X战警》
20
文娱
2017.8.3 星期四
《生活大爆炸》将在第12季终结
楚天都市报讯 大热美剧《生活大爆炸》已经开播10年了，粉丝遍布全球。昨日出品方透露，明年第12季《生活大爆炸》应该就是终结季。《生活大爆炸》开播以来一路爆红，制作费、主演们的片酬都水涨船高，制作方压力越来越大。不过一部生活情景喜剧能延续长达十年的热度，已经相当不容易。所以，也该到了将和《生活大爆炸》说再见的时候了。
粉丝们如果还想看“谢耳朵”（剧中一位人气角色）的故事，将于今年秋天亮相的衍生剧《小小谢尔顿》或许是一个选择。 综合