查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 文娱 ·图文：帅哥李现是个荆州伢 ·连 载 见字如画 9 ·广告 ·《生活大爆炸》将在第12季终结 ·“劳模姐”宣布加盟《X战警》 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：帅哥李现是个荆州伢 · 连 载 见字如画 9 · 广告 · 《生活大爆炸》将在第12季终结 · “劳模姐”宣布加盟《X战警》 20 文娱 2017.8.3 星期四 《生活大爆炸》将在第12季终结 楚天都市报讯 大热美剧《生活大爆炸》已经开播10年了，粉丝遍布全球。昨日出品方透露，明年第12季《生活大爆炸》应该就是终结季。《生活大爆炸》开播以来一路爆红，制作费、主演们的片酬都水涨船高，制作方压力越来越大。不过一部生活情景喜剧能延续长达十年的热度，已经相当不容易。所以，也该到了将和《生活大爆炸》说再见的时候了。

粉丝们如果还想看“谢耳朵”（剧中一位人气角色）的故事，将于今年秋天亮相的衍生剧《小小谢尔顿》或许是一个选择。 综合





