图文：帅哥李现是个荆州伢连 载 见字如画 9广告《生活大爆炸》将在第12季终结“劳模姐”宣布加盟《X战警》
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 第20版 文娱
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·《生活大爆炸》将在第12季终结
·“劳模姐”宣布加盟《X战警》
楚天都市报电子版
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20 文娱 2017.8.3 星期四
《生活大爆炸》将在第12季终结
    楚天都市报讯 大热美剧《生活大爆炸》已经开播10年了，粉丝遍布全球。昨日出品方透露，明年第12季《生活大爆炸》应该就是终结季。《生活大爆炸》开播以来一路爆红，制作费、主演们的片酬都水涨船高，制作方压力越来越大。不过一部生活情景喜剧能延续长达十年的热度，已经相当不容易。所以，也该到了将和《生活大爆炸》说再见的时候了。
    粉丝们如果还想看“谢耳朵”（剧中一位人气角色）的故事，将于今年秋天亮相的衍生剧《小小谢尔顿》或许是一个选择。 综合


   