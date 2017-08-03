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文娱
2017.8.3 星期四
热门网剧《河神》让他终于红了
图文：帅哥李现是个荆州伢
楚天都市报讯 □楚天都市报记者张聪
本以为他的走红要等到《南方有乔木》上档，结果靠着豆瓣评分8.0的网剧《河神》，91年出生的荆州大男孩李现，已经悄悄凭借捞尸队队长郭德友的身份，“捞”了一大票粉丝。
以《万箭穿心》出道，凭借《法医秦明》《河神》两部网剧积累人气，在《建军大业》里也小小打了一个酱油……李现对自我有着清醒的认识，昨日，在接受全国媒体微信群访时他表示，现在出门自己压根儿不要“伪装”，“其实路上能认出我来的人没几个，我连帽子都不用戴。”
看自己的戏开弹幕跟着网友学会“666”
《法医秦明》里，李现饰演的男二号、刑警队大队长林涛需要每天面对恐怖的作案现场。《河神》里，李现饰演的男主郭得友下河捞尸断案，成天跟“漂子”（浮尸）打交道，貌似他很喜欢这种重口味剧情？
其实，李现说自己最开始也胆小，“拍《法医》的时候道具太逼真，熬骨头那场戏我跟张若昀、焦俊艳一整天都没吃饭，但现在不怕了，拍完《法医》不怕尸体，拍完《河神》连鬼都不怕了。”
他还特别提到其实剧中那些“漂子”其实挺搞笑的，“你们看到有一集浮上来100多个，那都是我们的工作人员，摄影老师、灯光老师、场务、导演，他们一漂起来我们就只想笑。”
作为一个90后演员，李现不像前辈们一样常说自己拍的戏自己不看，他不仅会看，还会看两遍，“第一遍从头到尾整体看，第二遍开弹幕看，主要看看网友们的吐槽和表扬，然后学点网络用语。”说完他大喊一声，“最近学到的就是，6666666（特别牛）！”
不介意成名路漫长努力程度大家能看到
虽然还在积累人气的阶段，但李现提升自己的准备倒是不少。近一年来他在积极健身，吃东西坚持少糖少盐少油炸原则，“然后就吃些沙拉、鸡胸肉和虾，鸡蛋吃了几千个。”那平时会吃家乡当下最流行的小龙虾吗？人家好像不是湖北人，“我不吃小龙虾，从小到大吃小龙虾的次数屈指可数。”
而据说他还嫌自己写字不好看，趁着拍戏行程不怎么赶还买了字帖练字。
出道六年，目前还没彻底大红，自己会着急吗？他说，其实这样子也挺好的，“每部戏都在往上走，戏和项目找过来的也很精良，我不着急。”而至于不可避免被贴上的小鲜肉标签，他也不会特别在意或者认为不好，“真的无所谓的，我自己肯定不会给自己加Title，立Flag，我觉得做好自己该做的，别人怎么说咱也控制不了，到最后你为了一件事付没付出，付出了多少，大家都看得到的。”