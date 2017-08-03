查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 百威英博 ·图文：上上长江(下) 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：上上长江(下) 19 百威英博 2017.8.3 星期四 图文：上上长江(下) 楚天都市报讯 □刘醒龙



著名作家刘醒龙（中）、青年画家李宁（左三）、百威英博亚太区副总裁王仁荣（右三）和人文行走团队一起在海拔4500米的沱沱河流域发起冲刺，并共同致敬长江源 楚天都市报记者黄士峰摄



长江源母亲图 水彩 李宁作



在索南达杰站休整的过客很多，不过大家都很礼貎，就在外面的小院里站一站，照相，上卫生间，偶尔也会有人进到走廊上探头探脑张望几眼。忽然间，这种与可可西里荒原相配匹的宁静被打破。几乎没有任何客套，两位中年男子架着一个小伙子闯进来，身后跟着的几个妈妈级的女人，嘴里不停地嚷嚷着，哪里有氧气！多看了两眼，就能读懂那些人还有一句话没有说出来：这小伙子快不行了！

那间屋子里只有我一个人，我不能不告诉他们，到目前为止，自己也只见到几个志愿者。说话时，先前见过的几个志愿者轮番过来了，应该是他们见得多了，不是有人说今天没有供氧，就是有人说站里没有医生，只有口服葡萄糖。望着那小伙子几乎失去意识的惨状，一位跟随进来后自行坐在角落的女士看模样也越来越不行了。我不能不告诉他们，我们有医生。

随队的医生这时正好进来了。我朝他说的话没完，医生就转身回到车上，拿出相关仪器，夹着指一测，小伙子的血氧只剩下非常危险的百分之五十，心率却达到在这种海拔高度上同样非常危险的一百二十。一番紧急处置之后，小伙子的血氧上升到百分之七十，心率下降到一百一十。医生松了一口气，并嘱咐旁边的中年男人，马上掉转车头回格尔木，就不要有任何其他想法了，说着又去处置角落里的那位中年女子。这时，一直在旁边淘气的小男孩忽然说，爸爸，你不是说自己喘不过气来吗？那父亲模样的男子，看着小男孩什么也没有说，眼圈就红了起来。隔了一会，才犹豫请医生也帮他检测一下。医生用仪器刚一触碰中年男子的手指就几乎叫起来，说你是不是喘不过气来？中年男子轻轻点一下头时，眼睛里分明挂着一颗泪珠。长江源的高度与景观，无不展示自然世界伟大的脆弱，在这里行走的人所展现的却是渺小的脆弱。不知道情况正在好转的小伙子，有没有看见父亲的这颗眼泪，按医生的说法，父亲当时的处境远比儿子的情况危急，做父亲的却坚强到可以搀扶着儿子四处找人急救，自己还能不作任何应急反应。这也是藏羚羊那难得一见的又一种品质，迁徙时，遇到较大的河，大藏羚羊就会在流水下方排成一行，用长角扶着当年生的弱小藏羚羊安全涉水。

这一次，我见识了，在高原上，人与人之间的扶助不需要任何感谢。医生要离开，我们这支小小队伍里有两个人出现高原反应，需要他来处置。那两车从北京来的旅友也忙着准备返回格尔木，顾不上多说一句其他的话。当然，这也像索南达杰站所救护的那些小藏羚羊，等到八九月份，它们长大到能随大队藏羚羊回到过冬草场时，在放归的那一刻，小藏羚羊们同样只记得远方的自然，撒开四蹄欢腾而去。应该相信，并赞美人们将爱护藏羚羊作为职业素养，如果人们对自己所做的关于藏羚羊的一切不求回报，人就应该更加善待人自己。

不知其他人有没有读懂这可可西里、这长江源头上发生的悄然一幕。无论保护长江源自然资源有多重要，都不应当成为漠视个人生命的理由。

我们的心若不净，即便是长江之源的格拉丹东冰川也难称为净土。

在通天河畔听见过一件真事，那户牧民也许就是英雄与金刚的邻居，就因为有一回发现一窝狼崽，就将它们给杀了，自此以后，这户牧民不管是迁到冬季草场，还是迁到夏季草场，总会有一只母狼如影相随。直到某天早上，这户牧民发现自家的羊被狼咬死了一百多只。一百多只死羊中，只有一只羊身上的肉被吃掉，其余的只是被咬死，并没有掉一块肉。这之后，那只母狼就再也没有露面。这样一个关于狼与人的故事，仅仅作为复仇的范例，将是对生命禁区中人文资源的视而不见外加滥用。那只母狼给人类上了一堂什么是存在的哲学课。在海拔四千五百米以上地区，那种以血偿血、以牙还牙、一报还一报的逻辑是行不通的，想要狼活得精彩，就得让两只狼崽的价值相当于一百只羊。

我们若是不懂长江源头为何不肯开放最艳丽的红花，就会误以为那开在永冻土上的紫色绿绒蒿真的是在学习薰衣草的审美。

若我们的欲念过于贪婪，将万里长江之水当作上苍慷慨的礼物，长江源头的第一滴水，就将是肃杀的警示。

还有对这第一滴水命题的争吵与纷扰，既真有如此一滴最早的水，那滴水也从来就不属于我们！

在长江源，最初的那滴水是献给太阳的。最远的那滴水是献给月亮的。最高的那滴水留给了带头飞过唐古拉的斑头雁。最重的那滴水已经被野牦牛踩进格拉丹东冰峰。最快的那滴水属于海拔六千六百二十一米处的雪雹。最慢的那滴水属于海拔五千三百九十五米处的雪花。最清的水是冰舌上融了三次的那一滴，除了冰舌谁也得不到。最纯的水是雪窝里冻了三次的那一滴，除了雪窝谁也不属于。最香的那滴水不是公獐腺囊中的分泌物，而是公獐吃后化为分泌物的草叶上的一滴露。最美的那滴水不是琥珀形成时的亮树脂，而是亮树脂能够渗出的相关树木上的一点汗。最红的那滴水是藏羚羊分娩时留下的胎血。最雄浑的那滴水是雪豹为延续生命的精液。最诗意的那滴水全用于卓乃湖。最历史的那滴水离不开库赛湖。最玉洁冰清的那滴水是所有雪山冰川上的每一滴水。最曼妙婀娜的那滴水是所有河流水泊中的每一滴水。最柔情蜜意的那滴水在确保黑颈鹤的至死不渝。最铁石心肠的那滴水变成血滴挂在刚刚结束打斗的野牦牛犄角上。

还是在长江源，一个女孩出生后的第三年，家里人给她过三周岁生日，别的人送金银首饰珍珠玛瑙作礼物，说是留给她将来出嫁时用，亲舅舅只送她一只出生才三天的小羊羔，也说是作为将来的嫁妆。十几年后，当年其他人送的金银首饰珍珠玛瑙是多少还是多少，是多大还是多大。舅舅送的那只小羊羔长大后，不断生出新的小羊羔，新的小羊羔长大后又生出更新的小羊羔，诸如此类地一年年生长，等到女孩真出嫁时，家里请了十几个小伙子，才将老大一群羊替她赶到婆家去。

长江源头著名主人没有在我们面前露面的就剩下那位雪豹了。或许雪豹就是那个三岁女孩，或许雪豹就是那只出生才三天的羊羔。或许雪豹同时既是那小女孩，也是那小羊羔，这要到小女孩长成大美人，小羊羔变成大羊群，雪豹子才会出面将长江源的意义呼啸于天下。这一刻，我们只能想象，长江源不是别人送给我们的金银首饰珍珠玛瑙，长江源是我们的舅舅送给我们的出生才三天的小羊羔。小羊羔命定可以成长偌大羊群，须知出生才三天的生灵是不可能没有风险与灾难的，比如狼！

狼最懂得狼！羊最懂得羊！

一滴水最懂得一滴水，一条江最懂得一条江！

一切的源都是一样的，我们真的懂得我们的源，那时候我们也将真的发现并找到长江之源！

穿着夏装出发，穿上冬装到达。2017年7月24日，“万里长江人文行走”在海拔4500米的沱沱河流域落下帷幕。

去年6月和10月，人文行走团队完成长江中下游的行走，今年5月完成长江上游暨金沙江流域的行走。7月下旬，楚天都市报与西海都市报携手致敬长江源，并共同签署了由西海都市报记者李皓撰写的《长江宣言》。“万里长江人文行走”以文化名家（作家、画家等）的行走和视野为线索，串起整个长江干流的历史、文化、思想、人物，用接地气的方式展现了博大精深的长江文明。行走中作家撰写的散文、画家的绘画以及摄影记者的摄影作品即将结集出版，敬请期待。



长江宣言



当格拉丹东雪峰冰钟乳上的水滴嗒然跌落，聚而成溪，并最终成为一条大河的源头时，这片矗立在世界第三极的洪荒大野便立时有了沉甸甸的重量。

这重量来源于它对一个民族的滋养和对一种人文精神的塑造。

一江清水向东流。

这水下高原，过巴蜀，越湘楚，浩浩汤汤横无际涯；

这水劈波斩浪奔流不复，在东方的文化版图上以感天动地的博大化育万物，以无私奉献的精神造福众生。

古老的文明形态，因为她的召唤凝聚成形，一种伟大的精神喷薄而出……

这水，就是被称为中华民族母亲河的长江。

从长江尾到长江源，我们一路溯流而行。这既是一次艰辛的寻梦之旅，也是一次对民族精神的探源和回望。

古老的江源是对文明的启示，高擎生态保护的大帜，我们聆听到的是人类命运在时光深处黄钟大吕般的铿锵回响，于是，我们满怀忧患的内心便有了这样一个有关长江的宣言：我们将以长江儿女的名义，反哺长江的恩泽；我们将以伟大的母语，高唱对长江的颂词；我们将坚守“生态优先，绿色发展”的理念，完成时代的命题：将敬畏还给自然，将尊严还给长江。

我们向长江源致敬！

我们向长江致敬！





