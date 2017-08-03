查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 楚动 ·图文：父母重病 她依然笑对人生 ·图文：楚天都市报小英才成长团招新啦！ 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：父母重病 她依然笑对人生 · 图文：楚天都市报小英才成长团招 18 楚动 2017.8.3 星期四 去非一般的地方 有非一般的收获 图文：楚天都市报小英才成长团招新啦！ 楚天都市报讯 图为：小英才们体验动车驾驶 本报资料图



楚天都市报讯（记者吕锐通讯员余康庭）亲爱的小朋友们，你心中有个记者梦吗？你喜欢摄影和写作吗？你梦想过自己的作品变成铅字，刊登在报纸上吗？来吧，楚天都市报小英才成长团帮你实现梦想！

楚天都市报小英才成长团隶属于楚天都市报，通过对小英才们进行专业新闻知识讲授，带领大家参加各种社会实践及采访活动，旨在培养孩子的独立自主意识、自信自强气质、团结合作秉性，锻炼孩子的观察能力、分析能力、口语表达能力、快速写作能力、社会实践能力。小英才成长团2014年创立以来，通过“大记者带小英才”的活动形式，已组织开展诸如体验武汉高铁动车模拟驾驶、走进空军部队亲密接触国庆阅兵坦克战车、探访国家级动漫品牌基地参与动画影视制作、深入地铁工地见证最牛盾构机施工场景等百余场主题活动，千余人次的小英才在活动中获得了前所未有的体验，开阔了眼界，学到了知识，收获满满。

不是每一个孩子都能成为非常出色的人物，但是，每一个孩子都有权利拥有更好认知大千世界的视野，都有权利发现我们生活中的美好与幸福。孩子的成长只有一次，与他们一起成长，是责任，是幸福，更是一门艺术。楚天都市报小英才成长团愿意在孩子成长的印记里，一路陪伴，做一个指引者、见证者和记录者。让孩子从身心到习惯、到学业，真正做到长成、养成、有成。这是一个平台，更是一个机会，声音虽然稚嫩，但你们同样是新风尚的传播者；是社会万象、民生百态的记录者；更是荆楚大地成长与进步的见证人。

随着小英才成长团影响力日益增大，新一轮招募正式拉开序幕，越来越多的家长和小朋友表示希望加入进来。成为小英才，你将获得楚天都市报颁发的小记者证，拥有与知名作家、资深记者、名家明星面对面交流采访的机会；获赠一年的小记者专属报刊，并优先发表作文、绘画、摄影等作品；免费参加小记者职业技能专项培训课程；更有全年数百场次的精彩主题采访活动供选择参加。同时，你还可以参与年度“优秀小记者”评选。

今后，我们将继续推出系列更为精彩纷呈的主题活动。看到这些，你是否心动了呢？那就赶紧报名参加我们吧！

电 话 报 名 ：027-86628807（刘 老 师）、027-86628570（余老师）、15926258138（陈老师），我们在楚天小英才成长团等你！





