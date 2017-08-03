查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 楚动 ·图文：父母重病 她依然笑对人生 ·图文：楚天都市报小英才成长团招新啦！ 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：父母重病 她依然笑对人生 · 图文：楚天都市报小英才成长团招 18 楚动 2017.8.3 星期四 “十八助”直播第二站 向阳花女孩考上华科大立志当翻译官 图文：父母重病 她依然笑对人生 楚天都市报讯 图为：十八助贫困大学生助学金申请表



□楚天都市报记者刘春燕舒平周治涛实习生张毅胡笳



父母重病缠身，家中一贫如洗，坚强乐观的18岁女孩彭格格，高考以606分的成绩，考入华中科技大学。昨日，楚天都市报“十八助贫困大学生”活动组委会对这位“向阳花女孩”进行直播采访，数万网友关注、点赞，更有爱心企业当场送来5000元助学金。



父母先后身患重疾



江汉区常青街复兴村小区，一栋老旧的居民楼的7楼，一套30平方米的房子就是这一家三口生活了20年的家。

房子太小，5年前，街坊邻居帮孩子搭了一个小小的阁楼床，用衣柜跟父母的床隔开。彭格格每天踩着梯子上下，细心的彭爸爸担心梯子滑，用旧布把它裹得厚厚的。

这个面容恬静、笑起来青春洋溢的女孩，面对直播镜头毫不扭捏地与网友分享了她的学习经。

英语考了142分，填报了华中科技大学翻译语言类专业，彭格格的理想是“做一名优秀的翻译官”。用她的班主任、武汉市十二中数学老师李志文的话说，彭格格“英语好，语文好，很有语言天赋，报考翻译专业，可以很好地发挥她的专长！”而她现场用英语朗诵的泰戈尔《生如夏花》，赢得网友阵阵好评。

然而，一家三口沉浸于金榜题名喜悦的同时，也在为学费犯愁。2006年，彭爸爸患上尿毒症，一周透析三次，无力上班，每月有1000多元医疗费需自费，整个家庭全靠彭妈妈一人支撑。屋漏偏逢连夜雨，2015年，彭妈妈查出肾癌和胰腺囊腺瘤，依然带病在小餐馆打杂，每月只有1000多元的工资，加上低保，仅够支付夫妻二人的医疗费用。



格格向着阳光生长



彭妈妈患肾癌后，她所在单位武商量贩和小区街坊组织捐款，攒够手术所需的3万元，目前肾癌已基本得到控制。然而，胰腺囊腺瘤手术需要花费12万，为了不给家里再添负担，她没有做手术，选择相对便宜的药物疗法。两年前，一位好心的企业家每月资助这家1200元生活费，这才让他们有了比较稳定的生活来源。

苦难的生活，没有夺去他们乐观的心态。彭格格说，爸爸总是笑容满面，妈妈经常哼着小曲，她也一直像一朵向阳花，向着阳光生长，对生活充满希望。在网友的盛情邀请下，彭妈妈深情献唱了邓丽君的《我只在乎你》，歌声细腻婉转，感动了众多网友。网友“Yeeh”说：“我听到的是一家人的爱和心愿，听到的是幸福。”

长期以来热心助学的湖北长江电气有限公司，闻讯赶到直播现场，送上爱心助学金5000元。“彭格格是好样的，她身上有非常可贵的正能量，我们尽一份力帮助她，以后会持续关注她的学习和生活，并愿为她提供带薪实习岗位。”该公司工会主席彭易呼吁更多的爱心企业和个人加入到助学活动中来，让更多品学兼优的寒门学子圆大学梦。“十八助”捐赠及求助热线：继续开通027-88567233（周一至周五，9：00-12：00，15:00-18:00），或027-87233550（24小时）。

捐赠账户开户行：工行水果湖支行825598；户名：湖北省青少年发展基金会；账号：3202005909000228570。

现已启动接收申请表格。

1、申请者须为湖北省户籍，今年高考达到本科及以上分数线，且被高校录取的贫困生。

2、请在收到录取通知书后再填写申请表，并将录取通知书复印件、身份证的复印件、户口本的复印件一并寄到“十八助”组委会（无录取通知书复印件，或证件和印章不全，视为无效）。地址：武汉市武昌区东湖路181号1608室“楚天都市报十八助贫困大学生活动组委会”，邮编430077。截止日期：2017年8月25日（以当地邮戳为准）。

3、表格参照如上样本，亦可在“i楚天义助”微信公众号或团省委官网下载表格，用A4纸打印填写。





