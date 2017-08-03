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第17版 跑腿
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市民之声
17
跑腿
2017.8.3 星期四
市民之声
楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
江汉区陈女士：江汉区万松园路至雪松路路段，有窨井盖松动的情况，车辆经过时噪音很大，夜里影响附近居民休息。
江汉区城管委：已安排工作人员到现场查看，对松动的窨井盖进行了加固，不会再发出异响。
江夏区章先生：江夏区藏龙岛经金龙大街到纸坊，目前无直达公交，居民往返换乘不便，希望能早日开通直达公交线路。
江夏区交通运输局：今年确实有拟定开通藏龙岛到纸坊公交线路的计划，但具体实施方案仍在规划之中，尚未完全确定，请居民耐心等待。
楚天都市报记者周丹