查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 跑腿 ·图文：地图显示畅通的路段时常关闭 ·房客联系不上中介被迫搬走 ·网购的香辣小鱼里吃出金属物 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：地图显示畅通的路段时常关 · 房客联系不上中介被迫搬走 · 网购的香辣小鱼里吃出金属物 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 市民之声 17 跑腿 2017.8.3 星期四 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

江汉区陈女士：江汉区万松园路至雪松路路段，有窨井盖松动的情况，车辆经过时噪音很大，夜里影响附近居民休息。

江汉区城管委：已安排工作人员到现场查看，对松动的窨井盖进行了加固，不会再发出异响。

江夏区章先生：江夏区藏龙岛经金龙大街到纸坊，目前无直达公交，居民往返换乘不便，希望能早日开通直达公交线路。

江夏区交通运输局：今年确实有拟定开通藏龙岛到纸坊公交线路的计划，但具体实施方案仍在规划之中，尚未完全确定，请居民耐心等待。

楚天都市报记者周丹





