图文：地图显示畅通的路段时常关闭房客联系不上中介被迫搬走网购的香辣小鱼里吃出金属物广告：湖北日报新闻客户端市民之声
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 第17版 跑腿
·图文：地图显示畅通的路段时常关闭
·房客联系不上中介被迫搬走
·网购的香辣小鱼里吃出金属物
·广告：湖北日报新闻客户端
·市民之声
楚天都市报电子版
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17 跑腿 2017.8.3 星期四
市民之声
    楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
    江汉区陈女士：江汉区万松园路至雪松路路段，有窨井盖松动的情况，车辆经过时噪音很大，夜里影响附近居民休息。
    江汉区城管委：已安排工作人员到现场查看，对松动的窨井盖进行了加固，不会再发出异响。
    江夏区章先生：江夏区藏龙岛经金龙大街到纸坊，目前无直达公交，居民往返换乘不便，希望能早日开通直达公交线路。
    江夏区交通运输局：今年确实有拟定开通藏龙岛到纸坊公交线路的计划，但具体实施方案仍在规划之中，尚未完全确定，请居民耐心等待。
    楚天都市报记者周丹


   