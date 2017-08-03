查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 跑腿 ·图文：地图显示畅通的路段时常关闭 ·房客联系不上中介被迫搬走 ·网购的香辣小鱼里吃出金属物 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：地图显示畅通的路段时常关 · 房客联系不上中介被迫搬走 · 网购的香辣小鱼里吃出金属物 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 市民之声 17 跑腿 2017.8.3 星期四 网购的香辣小鱼里吃出金属物 公司称是包装机器零部件 愿十倍赔偿 楚天都市报讯 昨日，市民刘女士反映，前不久她在网上购买了一盒“劲仔”牌香辣小鱼，昨日她拆开一袋，竟发现其中有一块金属物体。

刘女士介绍，这盒“劲仔”牌香辣小鱼，是她于6月份在网上购买的。昨日上午，她在办公室拆开其中一袋时，发现袋中有一个黑色的金属物体，“还好没太心急，没下嘴前就发现了。”刘女士很庆幸。

昨日下午2时许，楚天都市报记者看到，刘女士所说的劲仔牌香辣小鱼，一盒内共有20小袋，售价为23.9元。该黑色金属物体长约3厘米，看起来像是机械零件，上面还沾有些许食物残渣。

记者随后联系上该品牌公司，并通过微信平台，将金属物体的照片发送给对方。相关工作人员在看过照片后回复，该物体应该是产品包装机器上掉落的零部件，误被装进零食袋中。此前，他们从未发现过这样的问题，这是第一次，愿按产品价格的10倍赔偿。刘女士接受了这个解决方案。

楚天都市报记者余渊曲严





