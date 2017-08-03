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 第17版 跑腿
·图文：地图显示畅通的路段时常关闭
·房客联系不上中介被迫搬走
·网购的香辣小鱼里吃出金属物
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楚天都市报电子版
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17 跑腿 2017.8.3 星期四
网购的香辣小鱼里吃出金属物
公司称是包装机器零部件 愿十倍赔偿
    楚天都市报讯 昨日，市民刘女士反映，前不久她在网上购买了一盒“劲仔”牌香辣小鱼，昨日她拆开一袋，竟发现其中有一块金属物体。
    刘女士介绍，这盒“劲仔”牌香辣小鱼，是她于6月份在网上购买的。昨日上午，她在办公室拆开其中一袋时，发现袋中有一个黑色的金属物体，“还好没太心急，没下嘴前就发现了。”刘女士很庆幸。
    昨日下午2时许，楚天都市报记者看到，刘女士所说的劲仔牌香辣小鱼，一盒内共有20小袋，售价为23.9元。该黑色金属物体长约3厘米，看起来像是机械零件，上面还沾有些许食物残渣。
    记者随后联系上该品牌公司，并通过微信平台，将金属物体的照片发送给对方。相关工作人员在看过照片后回复，该物体应该是产品包装机器上掉落的零部件，误被装进零食袋中。此前，他们从未发现过这样的问题，这是第一次，愿按产品价格的10倍赔偿。刘女士接受了这个解决方案。
楚天都市报记者余渊曲严


   