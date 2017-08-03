查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 跑腿 ·图文：地图显示畅通的路段时常关闭 ·房客联系不上中介被迫搬走 ·网购的香辣小鱼里吃出金属物 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：地图显示畅通的路段时常关 · 房客联系不上中介被迫搬走 · 网购的香辣小鱼里吃出金属物 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 市民之声 17 跑腿 2017.8.3 星期四 房客联系不上中介被迫搬走 当事公司：天热放假 上班后解决 楚天都市报讯 22岁的张先生（化名）反映，今年7月初，他通过武汉众联亿家房地产经纪有限公司，在洪山区雄楚大道金地中心城小区，以1000元/月的价格租住了一间房。但7月底，房东称没有收到房租要他搬走，他找不到中介公司的人。

张先生称，他给当初办理租房业务的工作人员打电话，对方称已离职。他到上述公司办公室去找，发现大门紧锁。打公司负责人电话，无人接听。因为一直联系不到中介公司的人，他只好搬走。

房东朱女士介绍，她去年7月将房子租赁给这家中介，今年7月她没有如期收到房租，也联系不上中介公司。

前日下午，楚天都市报记者在武汉市工商局网站上查询发现，该中介公司执行董事兼总经理为王立红女士，注册地址为武昌区水果湖中北路1号楚天都市花园C-25-C。随后记者到此地址查看，发现无人办公。

记者拨打王立红电话，无人接听。发短信后，王立红回复称，7月底武汉天气太热，所以给所有员工放假休息，最近将上班恢复经营。她本人在外地医院，照顾生病住院的父亲。对于租客和房东等人的损失，将在上班后解决。

楚天都市报记者刘孝斌





