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第17版 跑腿
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市民之声
17
跑腿
2017.8.3 星期四
房客联系不上中介被迫搬走
当事公司：天热放假 上班后解决
楚天都市报讯 22岁的张先生（化名）反映，今年7月初，他通过武汉众联亿家房地产经纪有限公司，在洪山区雄楚大道金地中心城小区，以1000元/月的价格租住了一间房。但7月底，房东称没有收到房租要他搬走，他找不到中介公司的人。
张先生称，他给当初办理租房业务的工作人员打电话，对方称已离职。他到上述公司办公室去找，发现大门紧锁。打公司负责人电话，无人接听。因为一直联系不到中介公司的人，他只好搬走。
房东朱女士介绍，她去年7月将房子租赁给这家中介，今年7月她没有如期收到房租，也联系不上中介公司。
前日下午，楚天都市报记者在武汉市工商局网站上查询发现，该中介公司执行董事兼总经理为王立红女士，注册地址为武昌区水果湖中北路1号楚天都市花园C-25-C。随后记者到此地址查看，发现无人办公。
记者拨打王立红电话，无人接听。发短信后，王立红回复称，7月底武汉天气太热，所以给所有员工放假休息，最近将上班恢复经营。她本人在外地医院，照顾生病住院的父亲。对于租客和房东等人的损失，将在上班后解决。
楚天都市报记者刘孝斌