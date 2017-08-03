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第17版 跑腿
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市民之声
17
跑腿
2017.8.3 星期四
图文：地图显示畅通的路段时常关闭
施工方：复工需要 预计年底畅通
楚天都市报讯 地图上显示畅通的道路，实际上尚未完工，有时通车有时关闭。昨日，家住洪山区爱家国际华城小区的屈女士反映，她打车上班时，经常会遇到网约车过不来取消订单的尴尬。
屈女士介绍，她所在的小区西边有一条铁机路，该道路于2014年动工，原本计划1年完工，连通团结大道和欢乐大道。但工期一再延期，目前还有一小段没有打通，施工方在工地挡板之间留了一条通道，但有时铁门锁上，车辆就无法通行。
令屈女士感到郁闷的是，滴滴出行软件内置地图显示，这段路是畅通的，每天早上，她打车去武昌东湖路上班时，系统经常会将订单分配给靠欢乐大道一侧的车辆。“我在团结大道这头，司机在欢乐大道。”屈女士说，如果通道关闭，司机得绕一大圈才能过来接她，屈女士不得不取消订单。就算是运气好，通道开放了，工地内有一段路也是坑坑洼洼，很不好走，司机常会抱怨。
昨日上午，楚天都市报记者从团结大道一侧拐入铁机路，快到沙湖港时，工地大门标有“铁机路（团结大道—沙湖大道）道路排水工程”，因工地尚未完工，路面坑坑洼洼还有积水。两块挡板之间的通道只容一辆小轿车可以通过，但当天通道朝欢乐大道一端的铁门已上锁，不少想抄近路的车辆行至此处，纷纷调头（如图）。
据工地一位负责人李先生介绍，因为周边拆迁没搞完，工期遇阻，为了方便周边群众，工地才临时开放了一条通道。但本月6日工地即将复工铺设沥青路面，所以才将通道关闭。沥青路面铺好后，会继续开放通道，该路段预计年底完工，市民届时可正常通行。
楚天都市报记者满达黄士峰实习生朱丹丹