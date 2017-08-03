图文：地图显示畅通的路段时常关闭房客联系不上中介被迫搬走网购的香辣小鱼里吃出金属物广告：湖北日报新闻客户端市民之声
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 第17版 跑腿
·图文：地图显示畅通的路段时常关闭
·房客联系不上中介被迫搬走
·网购的香辣小鱼里吃出金属物
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楚天都市报电子版
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17 跑腿 2017.8.3 星期四
图文：地图显示畅通的路段时常关闭
施工方：复工需要 预计年底畅通
    楚天都市报讯 地图上显示畅通的道路，实际上尚未完工，有时通车有时关闭。昨日，家住洪山区爱家国际华城小区的屈女士反映，她打车上班时，经常会遇到网约车过不来取消订单的尴尬。
    屈女士介绍，她所在的小区西边有一条铁机路，该道路于2014年动工，原本计划1年完工，连通团结大道和欢乐大道。但工期一再延期，目前还有一小段没有打通，施工方在工地挡板之间留了一条通道，但有时铁门锁上，车辆就无法通行。
    令屈女士感到郁闷的是，滴滴出行软件内置地图显示，这段路是畅通的，每天早上，她打车去武昌东湖路上班时，系统经常会将订单分配给靠欢乐大道一侧的车辆。“我在团结大道这头，司机在欢乐大道。”屈女士说，如果通道关闭，司机得绕一大圈才能过来接她，屈女士不得不取消订单。就算是运气好，通道开放了，工地内有一段路也是坑坑洼洼，很不好走，司机常会抱怨。
    昨日上午，楚天都市报记者从团结大道一侧拐入铁机路，快到沙湖港时，工地大门标有“铁机路（团结大道—沙湖大道）道路排水工程”，因工地尚未完工，路面坑坑洼洼还有积水。两块挡板之间的通道只容一辆小轿车可以通过，但当天通道朝欢乐大道一端的铁门已上锁，不少想抄近路的车辆行至此处，纷纷调头（如图）。
    据工地一位负责人李先生介绍，因为周边拆迁没搞完，工期遇阻，为了方便周边群众，工地才临时开放了一条通道。但本月6日工地即将复工铺设沥青路面，所以才将通道关闭。沥青路面铺好后，会继续开放通道，该路段预计年底完工，市民届时可正常通行。
    楚天都市报记者满达黄士峰实习生朱丹丹


 