查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 跑腿 ·图文：地图显示畅通的路段时常关闭 ·房客联系不上中介被迫搬走 ·网购的香辣小鱼里吃出金属物 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：地图显示畅通的路段时常关 · 房客联系不上中介被迫搬走 · 网购的香辣小鱼里吃出金属物 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 市民之声 17 跑腿 2017.8.3 星期四 图文：地图显示畅通的路段时常关闭 施工方：复工需要 预计年底畅通 楚天都市报讯 地图上显示畅通的道路，实际上尚未完工，有时通车有时关闭。昨日，家住洪山区爱家国际华城小区的屈女士反映，她打车上班时，经常会遇到网约车过不来取消订单的尴尬。

屈女士介绍，她所在的小区西边有一条铁机路，该道路于2014年动工，原本计划1年完工，连通团结大道和欢乐大道。但工期一再延期，目前还有一小段没有打通，施工方在工地挡板之间留了一条通道，但有时铁门锁上，车辆就无法通行。

令屈女士感到郁闷的是，滴滴出行软件内置地图显示，这段路是畅通的，每天早上，她打车去武昌东湖路上班时，系统经常会将订单分配给靠欢乐大道一侧的车辆。“我在团结大道这头，司机在欢乐大道。”屈女士说，如果通道关闭，司机得绕一大圈才能过来接她，屈女士不得不取消订单。就算是运气好，通道开放了，工地内有一段路也是坑坑洼洼，很不好走，司机常会抱怨。

昨日上午，楚天都市报记者从团结大道一侧拐入铁机路，快到沙湖港时，工地大门标有“铁机路（团结大道—沙湖大道）道路排水工程”，因工地尚未完工，路面坑坑洼洼还有积水。两块挡板之间的通道只容一辆小轿车可以通过，但当天通道朝欢乐大道一端的铁门已上锁，不少想抄近路的车辆行至此处，纷纷调头（如图）。

据工地一位负责人李先生介绍，因为周边拆迁没搞完，工期遇阻，为了方便周边群众，工地才临时开放了一条通道。但本月6日工地即将复工铺设沥青路面，所以才将通道关闭。沥青路面铺好后，会继续开放通道，该路段预计年底完工，市民届时可正常通行。

楚天都市报记者满达黄士峰实习生朱丹丹





