查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 家园 ·本月预计60余盘入市抢市场 ·■行业速递 ·“家具产业新盈利模式”高峰论坛开幕 ·融创中心武汉壹号院世界院境示范区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 本月预计60余盘入市抢市场 · ■行业速递 · “家具产业新盈利模式”高峰论坛 · 融创中心武汉壹号院世界院境示范 16 家园 2017.8.3 星期四 ■江城新盘 融创中心武汉壹号院世界院境示范区 揭开面纱 楚天都市报讯 近日，融创中心武汉壹号院世界院境示范区，在万众期盼中揭开神秘面纱。“融创数年磨一剑，只在最有价值的土地，做最好的产品、建筑与服务。”这是融创一直以来的追求和准则。2017年，融创首度将旗下TOP系产品壹号院系引入华中，成为继北京、上海之后，中国又一座ONE SINO PARK，并以此作品为代言，向世界发声。

营销中心邀请极富盛名的华人设计师，北京壹号院室内设计师李玮珉先生亲自操刀，将现代设计融于传统建筑，每一处细节均精心布局，至上不止，致心入微。同时，示范区引入自然、流动、开放的空间社交平台，透过简约的表达手法，在繁嚣的都市中，呈现出一片幽雅、奢享的天地。

伴随示范区的正式开放，武汉壹号院精工样板间同步鉴世。它联袂李玮珉、梁景华两位世界大师之力，融合东西方文化，以极臻之心雕琢空间极品。

武汉壹号院自诞生之日起，就以偏执为尺，恪守匠人之心，坚守品质，为未来理想人居量身定制。

一个无法复制的作品，一次跨越时代的定制，一种超越想象的未来。2017年，融创中心·武汉壹号院世界院境示范区，盛邀雅鉴。 袁佳





