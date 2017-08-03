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第16版 家园
·本月预计60余盘入市抢市场
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·“家具产业新盈利模式”高峰论坛开幕
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本月预计60余盘入市抢市场
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融创中心武汉壹号院世界院境示范
16
家园
2017.8.3 星期四
■江城新盘
融创中心武汉壹号院世界院境示范区
揭开面纱
楚天都市报讯 近日，融创中心武汉壹号院世界院境示范区，在万众期盼中揭开神秘面纱。“融创数年磨一剑，只在最有价值的土地，做最好的产品、建筑与服务。”这是融创一直以来的追求和准则。2017年，融创首度将旗下TOP系产品壹号院系引入华中，成为继北京、上海之后，中国又一座ONE SINO PARK，并以此作品为代言，向世界发声。
营销中心邀请极富盛名的华人设计师，北京壹号院室内设计师李玮珉先生亲自操刀，将现代设计融于传统建筑，每一处细节均精心布局，至上不止，致心入微。同时，示范区引入自然、流动、开放的空间社交平台，透过简约的表达手法，在繁嚣的都市中，呈现出一片幽雅、奢享的天地。
伴随示范区的正式开放，武汉壹号院精工样板间同步鉴世。它联袂李玮珉、梁景华两位世界大师之力，融合东西方文化，以极臻之心雕琢空间极品。
武汉壹号院自诞生之日起，就以偏执为尺，恪守匠人之心，坚守品质，为未来理想人居量身定制。
一个无法复制的作品，一次跨越时代的定制，一种超越想象的未来。2017年，融创中心·武汉壹号院世界院境示范区，盛邀雅鉴。 袁佳