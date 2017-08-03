本月预计60余盘入市抢市场■行业速递“家具产业新盈利模式”高峰论坛开幕融创中心武汉壹号院世界院境示范区
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 第16版 家园
·本月预计60余盘入市抢市场
·■行业速递
·“家具产业新盈利模式”高峰论坛开幕
·融创中心武汉壹号院世界院境示范区
楚天都市报电子版
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16 家园 2017.8.3 星期四
“家具产业新盈利模式”高峰论坛开幕
    楚天都市报讯 近日，由武汉和平大世界新科技有限公司承办的和平大世界体验式家居O2O平台新闻发布会暨“家具产业新盈利模式”高峰论坛盛大开幕。
    发布会现场，武汉和平大世界新科技有限公司副总经理徐洪涛介绍，和平大世界体验式家居O2O平台即将向家具企业开放。平台核心优势是线上与线下协同联动的精准用户转化体系，如平台拥有PC/移动-流量双引擎和家居业精准的大数据库，将目标用户群准确引流到线下体验馆，塑造家具批发电商新业态。
    面对电商浪潮冲击，传统企业如何突围？电商行业资深专家彭畅、湖北省家具协会会长秦志江、中南财经政法大学教授叶青等行业专家从政策导向、行业趋势、电子商务、新零售模式方面，与现场来宾共同探讨交流了家具行业未来发展。
赵鹏姝


   