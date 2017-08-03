查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 家园 ·本月预计60余盘入市抢市场 ·■行业速递 ·“家具产业新盈利模式”高峰论坛开幕 ·融创中心武汉壹号院世界院境示范区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 本月预计60余盘入市抢市场 · ■行业速递 · “家具产业新盈利模式”高峰论坛 · 融创中心武汉壹号院世界院境示范 16 家园 2017.8.3 星期四 “家具产业新盈利模式”高峰论坛开幕 楚天都市报讯 近日，由武汉和平大世界新科技有限公司承办的和平大世界体验式家居O2O平台新闻发布会暨“家具产业新盈利模式”高峰论坛盛大开幕。

发布会现场，武汉和平大世界新科技有限公司副总经理徐洪涛介绍，和平大世界体验式家居O2O平台即将向家具企业开放。平台核心优势是线上与线下协同联动的精准用户转化体系，如平台拥有PC/移动-流量双引擎和家居业精准的大数据库，将目标用户群准确引流到线下体验馆，塑造家具批发电商新业态。

面对电商浪潮冲击，传统企业如何突围？电商行业资深专家彭畅、湖北省家具协会会长秦志江、中南财经政法大学教授叶青等行业专家从政策导向、行业趋势、电子商务、新零售模式方面，与现场来宾共同探讨交流了家具行业未来发展。

赵鹏姝





