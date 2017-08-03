查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 家园 ·本月预计60余盘入市抢市场 ·■行业速递 ·“家具产业新盈利模式”高峰论坛开幕 ·融创中心武汉壹号院世界院境示范区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 本月预计60余盘入市抢市场 · ■行业速递 · “家具产业新盈利模式”高峰论坛 · 融创中心武汉壹号院世界院境示范 16 家园 2017.8.3 星期四 ■行业速递 楚天都市报讯 逾60城发布楼市调控政策160余次



为稳控房地产市场，继北京今年3月发布“认房又认贷”调控政策后，新一轮范围更广、力度更严的楼市调控潮开启。

从北上广深等一线城市，到南京、杭州、厦门等热点二线城市，再到环京、环沪周边区域，调控升级成为房地产市场的“主旋律”。据不完全统计，自去年“9·30”调控以来，目前全国有超过60个城市或县区发布各种房地产调控政策160余次。

同策咨询研究部总监张宏伟说，在热点城市严厉调控下，投机资金向热点区域周边的“非限”区域转移，在“遇涨即调”的调控取向下，将有越来越多的二三四线城市纳入调控范围。

——《经济参考报》



前7月中国22城“卖地”收入翻番



受到三、四线房地产市场持续高温、热点城市加大土地供应等因素影响，中国主要城市土地市场持续活跃，多地卖地收入同比大涨。

中原地产研究中心8月1日发布的数据显示，2017年前7月，中国卖地最多的50个城市合计土地出让收入达到了1.7万亿元，与2016年同期相比上涨44.5%。50个城市平均地价上涨33%，地价上涨城市主要集中在三线城市。

从数据来看，一、二线城市土地成交金额依然较高。今年前7月，北京、南京、杭州、武汉、重庆、苏州、郑州、合肥、广州、天津、上海、佛山等12个城市“卖地”收入超过500亿元。

——《中国新闻网》



7月全国22城楼市成交量均下降



中国指数研究院最新数据显示，7月，22个主要城市楼市成交量环比下降3.1%，同比下降24.5%。其中，一线城市同环比降幅明显，广州降幅最大。

具体来看，7月，一线城市楼市成交环比下降14.7%，广州、深圳、上海环比降幅较为显著，降幅分别为29%、27%、12%。同比来看，整体成交量仍下行，且降幅扩大，北上广深同比降幅均超30%。

二线代表城市环比微升，同比继续下降，南宁环比上升显著，升幅达58.0%，济南同比降幅最大，超六成。三线代表城市成交量环比微降1.3%，同比下降17.5%，惠州降幅明显，为22.7%，韶关、宜昌次之。

——《南方日报》





