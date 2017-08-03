查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 家园 ·本月预计60余盘入市抢市场 ·■行业速递 ·“家具产业新盈利模式”高峰论坛开幕 ·融创中心武汉壹号院世界院境示范区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 本月预计60余盘入市抢市场 · ■行业速递 · “家具产业新盈利模式”高峰论坛 · 融创中心武汉壹号院世界院境示范 16 家园 2017.8.3 星期四 新建住宅成交1.6万套 7月武汉楼市平稳收官 本月预计60余盘入市抢市场 楚天都市报讯 □楚天都市报记者李晓梦摄影：楚天都市报记者王永胜



武汉市房地产市场信息网数据显示，截止7月30日，7月武汉新建住宅累计成交约1.6万套，成交持续高位运行。整个七月，武汉楼市平稳收官。进入8月，据房天下不完全统计，本月预计会有61盘入市，包括4个公寓，1个别墅项目。从推盘类型上看，老盘加推项目46个，占比77%，新盘首推15盘，占比23%。



大汉口：推盘最多为24盘



本月，大汉口预计共有24盘入市，其中东西湖区和黄陂区的推盘量均为8盘，硚口区的推盘量为6盘，集中在古田一带。江岸区、新洲区也有新盘推出。

值得一提的是，在东西湖区域的纯新盘中，融创观澜府备受期待，主推大户型毛坯豪宅。这个地王项目去年融创以29亿元摘得，楼面价达到了10687元/平方米，成为东西湖的新单价地王，目前这一纪录仍未打破。

作为中南置地首驻武汉的实力之作，中南佛晓城也将于本月开盘。地处后湖以北，不限购的中南佛晓城融入了中南独创的“5U健康+生活体系”，欲开启武汉生态宜居新篇章。

呼之欲出的恒大常青花园也或在本月加推。根据规划，恒大常青花园二期由16栋住宅、1栋独立商业、1栋12班幼儿园、1栋综合楼组成，可售房源近3000套，这将是开发历时20年的常青花园最后一期。

此外，接盘了烂尾汉口印象的新房庭瑞新汉口、远洋世界3期悦璟湾、金银湖1号院、盘龙城的天汇龙城等项目都将陆续入市。



大武昌：以光谷白沙洲为主



整个8月，大武昌预计将有18个盘入市，其中以光谷、白沙洲和江夏为主。在推盘类型上，白沙洲有两个新盘，其余均为老盘加推。

就拿火热的光谷区域来说，由中国电建地产集团、武汉地产集团与南国置业联合实力打造的约64万平方米光谷封面泛悦城，在6月份加推后，本月又将迎来加推。

光谷东的光谷188国际社区在时隔快1年后加推二期产品，第一次加推是去年10月，整体均价为16000元/平方米，当时的装修价格1500元/平方米。与光谷188国际社区仅一条马路之隔的朗诗里程，也预计本月会加推新房源，想必购房者在两者之间必有一番比较。

此外，在光谷，还有奥山光谷世纪城、纳帕溪谷等项目加推。

在白沙洲区域，涵盖了住宅、大型商业、高端公寓等业态的百万方大盘东原启程、由湖北日报传媒集团楚天都市置业有限公司打造的一线临湖生态社区楚天都市沁园、一直延迟开盘的世茂云锦玉海园等项目都有望于本月加推。

而位于江夏区的江南新天地、中建汤逊湖壹号高层，广信万汇城也将加推入市。



大汉阳：蔡甸有4个不限购盘



据武汉房天下数据，整个大汉阳区域，本月预计有19个盘开盘，其中汉阳四新区域约有7盘，汉阳核心区域有3盘，不限购的蔡甸区预计有4盘亮相。

作为保利首次进军汉阳推出的项目保利香颂，它是继保利时代之后的又一个巅峰之作，于去年底首次开盘，预计本月底将加推建面为87-131平方米的非毛坯房源。

已于7月25日开盘的华发未来荟，带装修整体均价为15000元/平方米，也预计于本月底继续加推。

随着长江新城规划的正式落定，长江沿线区域价值又将飞速提升。在今年提出的长江中轴规划中，武汉国博新城处于重点发展建设的主城段范围，凭借着地铁6号线等轨道交通的优势，本月预计加推的武汉国博新城项目也备受关注。

自从成为有限的几个不限购区域之一，蔡甸区域的房子也越发紧俏起来。本月预计有4个盘入市，其中3个均为纯新盘，分别是三和名仕城、天下左岸春天和恒瑞上城，龙庭华府则为老盘加推。





