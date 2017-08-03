查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 健康 ·首家“糖尿病管理站”在汉成立 ·图文：20位“准爸爸”体验喂母乳 ·如何去掉宝宝“红胎记” ·专家提醒“拉筋”不当反伤身 ·八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停 ·省内聋儿可到儿童医院申请 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 首家“糖尿病管理站”在汉成立 · 图文：20位“准爸爸”体验喂母 · 如何去掉宝宝“红胎记” · 专家提醒“拉筋”不当反伤身 · 八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停 · 省内聋儿可到儿童医院申请 14 健康 2017.8.3 星期四 95个人工耳蜗免费提供 省内聋儿可到儿童医院申请 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛通讯员高琛琛）昨日记者从武汉儿童医院获悉，即日起，省内重度听障患儿可以在该院申请湖北省人工耳蜗救助项目，患儿报名后即有机会享受免费植入人工耳蜗，不仅耳蜗费用全免，还可以免除手术费和康复费，首批受惠者95人。

14岁的萌萌家住黄冈，从出生起她就几乎听不到声音，医生说只有植入人工耳蜗才能让萌萌听到，但费用最少需要10万-12万元，这让务农的父母难以承受。最近得知武汉儿童医院对省内聋儿有免费救助项目，立即前来求诊。上周，武汉儿童医院耳鼻喉科主任夏忠芳为萌萌做了一期手术。得知术后就能听到爸爸妈妈的说话声，还能听歌、看电视，萌萌非常开心。

夏忠芳介绍，术后3-6个月，萌萌会逐渐听懂大家说的语言，将来可以回归正常生活。但可惜的是，因为已经错过了最佳语言康复期，萌萌说话能力恢复不会理想。一出生就“万籁俱寂”，对于重度、极重度听障宝宝来说，是令人痛苦的缺陷。想要回到有声世界，植入人工耳蜗则是最有效的手段。一旦孩子被诊断为重度听力障碍，应尽早植入人工耳蜗，以免错过孩子听力言语的最佳干预康复时期。但人工耳蜗比较昂贵，加上手术费用以及术后康复费用，让很多家庭望而却步。

今年，湖北省启动人工耳蜗救助项目，耳蜗费用全免，并免除1.2万元手术费和1.4万元康复费，几乎涵盖了手术所需的所有费用。0-18岁的患儿只要是湖北省户籍、符合人工耳蜗手术适应症的听障人群均可报名，计划名额95人，按申请顺序审批。有符合条件的儿童可以到武汉儿童医院登记。





