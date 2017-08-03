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·八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停
·省内聋儿可到儿童医院申请
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省内聋儿可到儿童医院申请
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健康
2017.8.3 星期四
95个人工耳蜗免费提供
省内聋儿可到儿童医院申请
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛通讯员高琛琛）昨日记者从武汉儿童医院获悉，即日起，省内重度听障患儿可以在该院申请湖北省人工耳蜗救助项目，患儿报名后即有机会享受免费植入人工耳蜗，不仅耳蜗费用全免，还可以免除手术费和康复费，首批受惠者95人。
14岁的萌萌家住黄冈，从出生起她就几乎听不到声音，医生说只有植入人工耳蜗才能让萌萌听到，但费用最少需要10万-12万元，这让务农的父母难以承受。最近得知武汉儿童医院对省内聋儿有免费救助项目，立即前来求诊。上周，武汉儿童医院耳鼻喉科主任夏忠芳为萌萌做了一期手术。得知术后就能听到爸爸妈妈的说话声，还能听歌、看电视，萌萌非常开心。
夏忠芳介绍，术后3-6个月，萌萌会逐渐听懂大家说的语言，将来可以回归正常生活。但可惜的是，因为已经错过了最佳语言康复期，萌萌说话能力恢复不会理想。一出生就“万籁俱寂”，对于重度、极重度听障宝宝来说，是令人痛苦的缺陷。想要回到有声世界，植入人工耳蜗则是最有效的手段。一旦孩子被诊断为重度听力障碍，应尽早植入人工耳蜗，以免错过孩子听力言语的最佳干预康复时期。但人工耳蜗比较昂贵，加上手术费用以及术后康复费用，让很多家庭望而却步。
今年，湖北省启动人工耳蜗救助项目，耳蜗费用全免，并免除1.2万元手术费和1.4万元康复费，几乎涵盖了手术所需的所有费用。0-18岁的患儿只要是湖北省户籍、符合人工耳蜗手术适应症的听障人群均可报名，计划名额95人，按申请顺序审批。有符合条件的儿童可以到武汉儿童医院登记。