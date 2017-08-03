查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 健康 ·首家“糖尿病管理站”在汉成立 ·图文：20位“准爸爸”体验喂母乳 ·如何去掉宝宝“红胎记” ·专家提醒“拉筋”不当反伤身 ·八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停 ·省内聋儿可到儿童医院申请 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 首家“糖尿病管理站”在汉成立 · 图文：20位“准爸爸”体验喂母 · 如何去掉宝宝“红胎记” · 专家提醒“拉筋”不当反伤身 · 八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停 · 省内聋儿可到儿童医院申请 14 健康 2017.8.3 星期四 八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘迅通讯员周莉陈舒）八旬婆婆在家吃红枣，竟然晕倒甚至心脏骤停。经过30小时抢救，昨日转危为安。

日前，80岁的吴婆婆在家翻出一包红枣，便打开包装当零食吃。想着红枣养生，子女们也没太在意。谁知当天下午，老人在客厅大叫一声后晕倒，呼吸微弱。家人赶紧拨打120将其送往武汉市第三医院。检查发现她心脏骤停，医生按压急救后心率恢复，随后转至ICU抢救。

该院重症医学科医生董芳表示，吴婆婆本身患有肾功能不全，又连续吃下了15颗左右红枣，红枣本身含钾量特别高，这也直接导致婆婆血液里面的钾量超标，引发心脏骤停。专家连续抢救30个小时，吴婆婆才脱离生命危险。

董芳提醒，正常人食用红枣每日最多1-2颗，吃多会引发胃部不适、腹泻。若肾功能不全的患者要多吃则容易出现酸中毒、钾排泄障碍。





