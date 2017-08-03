首家“糖尿病管理站”在汉成立图文：20位“准爸爸”体验喂母乳如何去掉宝宝“红胎记”专家提醒“拉筋”不当反伤身八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停省内聋儿可到儿童医院申请
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 第14版 健康
·首家“糖尿病管理站”在汉成立
·图文：20位“准爸爸”体验喂母乳
·如何去掉宝宝“红胎记”
·专家提醒“拉筋”不当反伤身
·八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停
·省内聋儿可到儿童医院申请
楚天都市报电子版
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14 健康 2017.8.3 星期四
八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘迅通讯员周莉陈舒）八旬婆婆在家吃红枣，竟然晕倒甚至心脏骤停。经过30小时抢救，昨日转危为安。
    日前，80岁的吴婆婆在家翻出一包红枣，便打开包装当零食吃。想着红枣养生，子女们也没太在意。谁知当天下午，老人在客厅大叫一声后晕倒，呼吸微弱。家人赶紧拨打120将其送往武汉市第三医院。检查发现她心脏骤停，医生按压急救后心率恢复，随后转至ICU抢救。
    该院重症医学科医生董芳表示，吴婆婆本身患有肾功能不全，又连续吃下了15颗左右红枣，红枣本身含钾量特别高，这也直接导致婆婆血液里面的钾量超标，引发心脏骤停。专家连续抢救30个小时，吴婆婆才脱离生命危险。
    董芳提醒，正常人食用红枣每日最多1-2颗，吃多会引发胃部不适、腹泻。若肾功能不全的患者要多吃则容易出现酸中毒、钾排泄障碍。


   