首家“糖尿病管理站”在汉成立图文：20位“准爸爸”体验喂母乳如何去掉宝宝“红胎记”专家提醒“拉筋”不当反伤身八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停省内聋儿可到儿童医院申请
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 第14版 健康
·首家“糖尿病管理站”在汉成立
·图文：20位“准爸爸”体验喂母乳
·如何去掉宝宝“红胎记”
·专家提醒“拉筋”不当反伤身
·八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停
·省内聋儿可到儿童医院申请
楚天都市报电子版
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14 健康 2017.8.3 星期四
筋长一寸延寿十年？
专家提醒“拉筋”不当反伤身
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗通讯员应述辉）近年来，“筋长一寸，寿延十年”的说法在网上被频频转发，通过瑜伽、压腿等方式拉伸筋骨作为一种养生新法，令许多中老年人效仿。专家提醒，“拉筋”具有一定的养生保健作用，但需控制力量和把握合适方法，否则反而会诱发或加重疾病。
    51岁的刘女士家住汉口，今年总感觉身体变得越来越僵硬，她在网上看到，身体僵硬是未老先衰的征兆，于是她加入了社区的“拉筋”大军，上月开始每天晚上在社区里的健身器材上吊单杠、压腿。一周前，她在压腿时觉得大腿内侧酸痛，她认为是筋脉伸张的正常反应，一直忍着继续锻炼。前日傍晚，她在压右腿时突然觉得一阵巨痛，整个人摔倒在地，被家人送到湖北省中西医结合医院，被诊断为右腿根部韧带拉伤，目前正在接受康复治疗。
    医院中医康复科副主任张阳普表示，“拉筋”锻炼主要是放松人体筋经，达到舒经活血的效果，具有一定的强身健体作用，但并非人人适合，更不能过度锻炼。近两年来，医院收治的部分一些中老年患者，都是热衷“拉筋”却锻炼过度，一些动作甚至超出了关节的生理承受范围，导致肌肉拉伤、骨折等伤病。“在做‘拉筋’运动前，最好进行几分钟慢跑热身，‘拉筋’的动作要缓慢温和，切勿猛压或急压。”张阳普提醒，有高血压、心脏病、骨质疏松等基础疾病的市民，“拉筋”锻炼前一定要遵循医嘱，以免适得其反。


   