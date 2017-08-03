查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 健康 ·首家“糖尿病管理站”在汉成立 ·图文：20位“准爸爸”体验喂母乳 ·如何去掉宝宝“红胎记” ·专家提醒“拉筋”不当反伤身 ·八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停 ·省内聋儿可到儿童医院申请 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 首家“糖尿病管理站”在汉成立 · 图文：20位“准爸爸”体验喂母 · 如何去掉宝宝“红胎记” · 专家提醒“拉筋”不当反伤身 · 八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停 · 省内聋儿可到儿童医院申请 14 健康 2017.8.3 星期四 筋长一寸延寿十年？ 专家提醒“拉筋”不当反伤身 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗通讯员应述辉）近年来，“筋长一寸，寿延十年”的说法在网上被频频转发，通过瑜伽、压腿等方式拉伸筋骨作为一种养生新法，令许多中老年人效仿。专家提醒，“拉筋”具有一定的养生保健作用，但需控制力量和把握合适方法，否则反而会诱发或加重疾病。

51岁的刘女士家住汉口，今年总感觉身体变得越来越僵硬，她在网上看到，身体僵硬是未老先衰的征兆，于是她加入了社区的“拉筋”大军，上月开始每天晚上在社区里的健身器材上吊单杠、压腿。一周前，她在压腿时觉得大腿内侧酸痛，她认为是筋脉伸张的正常反应，一直忍着继续锻炼。前日傍晚，她在压右腿时突然觉得一阵巨痛，整个人摔倒在地，被家人送到湖北省中西医结合医院，被诊断为右腿根部韧带拉伤，目前正在接受康复治疗。

医院中医康复科副主任张阳普表示，“拉筋”锻炼主要是放松人体筋经，达到舒经活血的效果，具有一定的强身健体作用，但并非人人适合，更不能过度锻炼。近两年来，医院收治的部分一些中老年患者，都是热衷“拉筋”却锻炼过度，一些动作甚至超出了关节的生理承受范围，导致肌肉拉伤、骨折等伤病。“在做‘拉筋’运动前，最好进行几分钟慢跑热身，‘拉筋’的动作要缓慢温和，切勿猛压或急压。”张阳普提醒，有高血压、心脏病、骨质疏松等基础疾病的市民，“拉筋”锻炼前一定要遵循医嘱，以免适得其反。





