查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 健康 ·首家“糖尿病管理站”在汉成立 ·图文：20位“准爸爸”体验喂母乳 ·如何去掉宝宝“红胎记” ·专家提醒“拉筋”不当反伤身 ·八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停 ·省内聋儿可到儿童医院申请 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 首家“糖尿病管理站”在汉成立 · 图文：20位“准爸爸”体验喂母 · 如何去掉宝宝“红胎记” · 专家提醒“拉筋”不当反伤身 · 八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停 · 省内聋儿可到儿童医院申请 14 健康 2017.8.3 星期四 如何去掉宝宝“红胎记” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘迅通讯员涂晓晨张方方）很多家长很疑惑，婴儿为什么会长红胎记呢？能不能提前预防呢？所谓的“红胎记”，除了新生儿血管瘤，还可能是鲜红斑痣。

近年来，红胎记的发病越来越高，但仍有不少家人认为孩子大了自然会消褪。专家提醒，“红胎记”不仅影响美观，有一些会合并身体器官的异常，甚至有恶性变化的可能，必须尽早治疗。“红胎记”该选择哪个科室就诊？目前又有哪些新的治疗手段？本期“楚天名医大讲堂”特邀武汉协和医院皮肤科副教授李延，为广大市民介绍“红胎记”认识的误区和治疗的方式。

时间：8月4日（本周五）上午10：00

地点：武汉协和医院新门诊8楼皮肤激光中心小教室





