首家“糖尿病管理站”在汉成立图文：20位“准爸爸”体验喂母乳如何去掉宝宝“红胎记”专家提醒“拉筋”不当反伤身八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停省内聋儿可到儿童医院申请
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 第14版 健康
·首家“糖尿病管理站”在汉成立
·图文：20位“准爸爸”体验喂母乳
·如何去掉宝宝“红胎记”
·专家提醒“拉筋”不当反伤身
·八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停
·省内聋儿可到儿童医院申请
楚天都市报电子版
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14 健康 2017.8.3 星期四
如何去掉宝宝“红胎记”
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘迅通讯员涂晓晨张方方）很多家长很疑惑，婴儿为什么会长红胎记呢？能不能提前预防呢？所谓的“红胎记”，除了新生儿血管瘤，还可能是鲜红斑痣。
    近年来，红胎记的发病越来越高，但仍有不少家人认为孩子大了自然会消褪。专家提醒，“红胎记”不仅影响美观，有一些会合并身体器官的异常，甚至有恶性变化的可能，必须尽早治疗。“红胎记”该选择哪个科室就诊？目前又有哪些新的治疗手段？本期“楚天名医大讲堂”特邀武汉协和医院皮肤科副教授李延，为广大市民介绍“红胎记”认识的误区和治疗的方式。
    时间：8月4日（本周五）上午10：00
    地点：武汉协和医院新门诊8楼皮肤激光中心小教室


   