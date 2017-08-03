查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 健康 ·首家“糖尿病管理站”在汉成立 ·图文：20位“准爸爸”体验喂母乳 ·如何去掉宝宝“红胎记” ·专家提醒“拉筋”不当反伤身 ·八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停 ·省内聋儿可到儿童医院申请 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 首家“糖尿病管理站”在汉成立 · 图文：20位“准爸爸”体验喂母 · 如何去掉宝宝“红胎记” · 专家提醒“拉筋”不当反伤身 · 八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停 · 省内聋儿可到儿童医院申请 14 健康 2017.8.3 星期四 图文：20位“准爸爸”体验喂母乳 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘迅王永胜通讯员周莉陈舒）8月1日至7日是“世界母乳喂养周”,前日在武汉市第三医院，20位“准爸爸”提前体验母乳喂养，并进行了一场喂养PK。

记者在现场看到，“准爸爸”们将枕头绑在肚子上，试着“大肚子”弯腰捡东西，体验孕妈妈们十月怀胎的辛苦。在该院医护人员的指导下，准爸爸们还学习了如何正确喂养母乳，并进行了一场喂养耐力大比拼。

武汉市第三医院产科主任郭琴表示，母乳喂养好处多多，一般来说母乳喂养可持续到一岁左右，尤其是在婴儿发育最关键的头4到6个月，产妇应尽可能做到母乳喂养，不要用乳制品代替母乳，到4-6个月后逐渐添加辅食。





