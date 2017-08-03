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·图文：20位“准爸爸”体验喂母乳
·如何去掉宝宝“红胎记”
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·八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停
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图文：20位“准爸爸”体验喂母
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专家提醒“拉筋”不当反伤身
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八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停
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省内聋儿可到儿童医院申请
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健康
2017.8.3 星期四
图文：20位“准爸爸”体验喂母乳
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘迅王永胜通讯员周莉陈舒）8月1日至7日是“世界母乳喂养周”,前日在武汉市第三医院，20位“准爸爸”提前体验母乳喂养，并进行了一场喂养PK。
记者在现场看到，“准爸爸”们将枕头绑在肚子上，试着“大肚子”弯腰捡东西，体验孕妈妈们十月怀胎的辛苦。在该院医护人员的指导下，准爸爸们还学习了如何正确喂养母乳，并进行了一场喂养耐力大比拼。
武汉市第三医院产科主任郭琴表示，母乳喂养好处多多，一般来说母乳喂养可持续到一岁左右，尤其是在婴儿发育最关键的头4到6个月，产妇应尽可能做到母乳喂养，不要用乳制品代替母乳，到4-6个月后逐渐添加辅食。