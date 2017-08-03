查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 健康 ·首家“糖尿病管理站”在汉成立 ·图文：20位“准爸爸”体验喂母乳 ·如何去掉宝宝“红胎记” ·专家提醒“拉筋”不当反伤身 ·八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停 ·省内聋儿可到儿童医院申请 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 首家“糖尿病管理站”在汉成立 · 图文：20位“准爸爸”体验喂母 · 如何去掉宝宝“红胎记” · 专家提醒“拉筋”不当反伤身 · 八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停 · 省内聋儿可到儿童医院申请 14 健康 2017.8.3 星期四 为“糖友”提供个性化处方 首家“糖尿病管理站”在汉成立 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶通讯员黄征宇刘姗姗）近年来糖尿病发病率逐年上升，其并发症已成为致残、致死的重要原因。记者昨从武汉市中心医院获悉，该院在全国率先建立糖尿病综合健康管理站，通过对糖尿病患者实施药物、运动、饮食等综合管理，来干预患者生活方式，改善代谢异常。据统计，入站体验患者中，三成左右用药减少或停用降糖药。

30多岁的李女士患2型糖尿病，因肥胖多年来一直没能成功怀孕。近日她到武汉市中心医院糖尿病综合健康管理站求助，该管理站经分析研究，为她量身打造个性化治疗方案，制定专属饮食营养和运动治疗计划。经约一周封闭式住院治疗，李女士未服用降糖药物，仅通过饮食和运动治疗就将血糖控制在正常范围，体重下降近3公斤。出院后她通过手机APP接受医护人员的健康管理及指导，目前正处于备孕阶段。

该院内分泌科主任医师赵湜教授介绍，研究证明，通过生活方式的干预可协助病人降糖、调脂、减少并发症的发生和进展。过去糖尿病的治疗方法是吃药打针等为主，如今糖尿病已慢慢从治疗理念转变到管理理念。该院内分泌科在全国率先建立糖尿病综合健康管理站，就是通过对糖尿病患者实施药物、运动、饮食等综合管理，以改善患者代谢异常。此外，该管理站还探索“医院—社区—家庭”分级管理模式，实现糖尿病防治院内院外、线上线下一体化管理。

据介绍，糖尿病综合健康管理站试行3个多月以来，共有近400位糖尿病患者入站体验，患者出院时理想血糖达标率100%，两成左右患者用药种类减少，一成左右患者停用降糖药。





