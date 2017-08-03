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如何去掉宝宝“红胎记”
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专家提醒“拉筋”不当反伤身
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八旬婆婆吃下15颗红枣心脏骤停
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省内聋儿可到儿童医院申请
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健康
2017.8.3 星期四
为“糖友”提供个性化处方
首家“糖尿病管理站”在汉成立
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶通讯员黄征宇刘姗姗）近年来糖尿病发病率逐年上升，其并发症已成为致残、致死的重要原因。记者昨从武汉市中心医院获悉，该院在全国率先建立糖尿病综合健康管理站，通过对糖尿病患者实施药物、运动、饮食等综合管理，来干预患者生活方式，改善代谢异常。据统计，入站体验患者中，三成左右用药减少或停用降糖药。
30多岁的李女士患2型糖尿病，因肥胖多年来一直没能成功怀孕。近日她到武汉市中心医院糖尿病综合健康管理站求助，该管理站经分析研究，为她量身打造个性化治疗方案，制定专属饮食营养和运动治疗计划。经约一周封闭式住院治疗，李女士未服用降糖药物，仅通过饮食和运动治疗就将血糖控制在正常范围，体重下降近3公斤。出院后她通过手机APP接受医护人员的健康管理及指导，目前正处于备孕阶段。
该院内分泌科主任医师赵湜教授介绍，研究证明，通过生活方式的干预可协助病人降糖、调脂、减少并发症的发生和进展。过去糖尿病的治疗方法是吃药打针等为主，如今糖尿病已慢慢从治疗理念转变到管理理念。该院内分泌科在全国率先建立糖尿病综合健康管理站，就是通过对糖尿病患者实施药物、运动、饮食等综合管理，以改善患者代谢异常。此外，该管理站还探索“医院—社区—家庭”分级管理模式，实现糖尿病防治院内院外、线上线下一体化管理。
据介绍，糖尿病综合健康管理站试行3个多月以来，共有近400位糖尿病患者入站体验，患者出院时理想血糖达标率100%，两成左右患者用药种类减少，一成左右患者停用降糖药。