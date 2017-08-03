查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教科 ·你若没走 我就在“专科专场”等你 ·图文：给飞机“洗桑拿”除冰 ·本报高职高专招生咨询会周六举行 ·一个毕业生平均4个单位抢 ·湖北生态工程职院带你玩转不一样的夏令营 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 你若没走 我就在“专科专场”等 · 图文：给飞机“洗桑拿”除冰 · 本报高职高专招生咨询会周六举行 · 一个毕业生平均4个单位抢 · 湖北生态工程职院带你玩转不一样 13 教科 2017.8.3 星期四 湖北生态工程职院带你玩转不一样的夏令营 楚天都市报讯 明堂山、桃花溪、西游记公园……为了让同学们有一个充实的暑假，8月初，湖北生态工程职业技术学院选取了省内5个优质生态景区，开展“相约生态，梦想启航”生态夏令营活动。这也是该校响应省绿化委员会、省林业、省教育厅和共青团委的号召，推进“生态文明进校园”的一项重要内容。此次生态夏令营吸引了省内各地区的百余名同学参加。

游览风景时，大到景区生态气候的变化，小到一块苔藓的生长，老师耐心地向同学们讲解其中的奥秘，同时还以有趣的游戏，让大家体会了一把野外生存，同学们为大自然的神奇所折服，纷纷表示从来没有这样深刻地了解这些司空见惯的生态环境。在能力拓展项目中，不论是营造团队协作气氛的“破冰起航”、建立信任感的“动感击球”、提升责任感的“珠行万里”，还是增强沟通能力的“我们一家人”，同学们都快乐地坚持了下来，并且有所收获。

通过此次活动让同学们开拓了眼界，交到了朋友，提升了能力，更培养了热爱自然，保护生态的意识。 文闻蔚





