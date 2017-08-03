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第13版 教科
·你若没走 我就在“专科专场”等你
·图文：给飞机“洗桑拿”除冰
·本报高职高专招生咨询会周六举行
·一个毕业生平均4个单位抢
·湖北生态工程职院带你玩转不一样的夏令营
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你若没走 我就在“专科专场”等
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图文：给飞机“洗桑拿”除冰
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本报高职高专招生咨询会周六举行
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一个毕业生平均4个单位抢
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湖北生态工程职院带你玩转不一样
13
教科
2017.8.3 星期四
湖北生态工程职院带你玩转不一样的夏令营
楚天都市报讯 明堂山、桃花溪、西游记公园……为了让同学们有一个充实的暑假，8月初，湖北生态工程职业技术学院选取了省内5个优质生态景区，开展“相约生态，梦想启航”生态夏令营活动。这也是该校响应省绿化委员会、省林业、省教育厅和共青团委的号召，推进“生态文明进校园”的一项重要内容。此次生态夏令营吸引了省内各地区的百余名同学参加。
游览风景时，大到景区生态气候的变化，小到一块苔藓的生长，老师耐心地向同学们讲解其中的奥秘，同时还以有趣的游戏，让大家体会了一把野外生存，同学们为大自然的神奇所折服，纷纷表示从来没有这样深刻地了解这些司空见惯的生态环境。在能力拓展项目中，不论是营造团队协作气氛的“破冰起航”、建立信任感的“动感击球”、提升责任感的“珠行万里”，还是增强沟通能力的“我们一家人”，同学们都快乐地坚持了下来，并且有所收获。
通过此次活动让同学们开拓了眼界，交到了朋友，提升了能力，更培养了热爱自然，保护生态的意识。 文闻蔚