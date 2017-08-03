查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教科 ·你若没走 我就在“专科专场”等你 ·图文：给飞机“洗桑拿”除冰 ·本报高职高专招生咨询会周六举行 ·一个毕业生平均4个单位抢 ·湖北生态工程职院带你玩转不一样的夏令营 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 你若没走 我就在“专科专场”等 · 图文：给飞机“洗桑拿”除冰 · 本报高职高专招生咨询会周六举行 · 一个毕业生平均4个单位抢 · 湖北生态工程职院带你玩转不一样 13 教科 2017.8.3 星期四 湖北轻工职业技术学院为省教育厅直属高职，就业形势好 一个毕业生平均4个单位抢 楚天都市报讯 湖北轻工职业技术学院是湖北省教育厅直属的五所高职院校之一。

经过60余年的精心打造，该校在全国建立了一个完善的就业网络，毕业生主要流向长江中游经济带、长江三角洲经济带、珠江三角洲经济带及京津冀环渤海经济带等。该校与德国克朗斯公司、德国舍弗勒集团、美国ISP公司、美国艺康公司、美国杜邦公司、中船重工、上海通用汽车有限公司、格力电器、东风汽车公司、农夫山泉股份有限公司、万科地产、恒大集团、公牛集团、武汉仟吉食品有限公司、武汉苏宁电器集团、华润啤酒有限公司、海尔集团、武汉中百集团等80多家知名企业合作建立了实习就业基地，同时拥有巨大的校友人脉，许多学生实习期间就被企业录用，大多数毕业生转正后月薪达5000元以上。

平均就业率近95％

一个毕业生平均4个单位抢

学校优化合作模式和政策吸引，除政府提供的奖学金及助学金外，校企商定设立了“克朗斯奖学金”、“枫叶杯奖学金”、“艺康奖学金”“兆根奖学金”等，杜邦公司为优秀实习生颁发“优秀实习生奖”，希悦尔中国有限公司为优秀学生干部颁发“优秀管理成绩奖”。农夫山泉有限公司不仅为优秀学生颁发奖学金，同时为依约到公司服务的毕业生报销学费。近3年来，学校毕业生就业率平均在94.72％以上，2016年，学校为毕业生举办各种招聘会100余场，进校的招聘单位300多家，且多为知名大公司，提供就业岗位9000余个（2017届毕业生不足2000人），有效岗位与毕业生人数比达到4：1，学校承诺，只要顺利完成学业，毕业生保证分配就业。

培育学生自主创业能力

每年数十名学生创业

在“大众创业、万众创新”及武汉市百万大学生留汉就业、创业的时代背景下，湖北轻工职院尤其注重培养学生自主创业的能力，建立了学校和院系两级扶持学生自主创业的工作机制，学院层面建立了大学生自主创业孵化器，各院系成立了大学生创新创业指导办公室，从政策和技术层面对学生创新创业提供指导和帮助。湖北轻工职院的专业非常接地气，与社会经济对接紧密，特别适合学生创业、就业。如酿酒技术专业学生就非常适合开酒吧、啤酒屋；食品加工专业的学生适合开面包店、蛋糕烘焙店、西点店；建筑装饰专业的学生适合开装饰工作室、设计工作室；营销专业的学生适合开网店；汽修专业学生可搞汽车美容、维修等服务等等。近3年来，湖北轻工职院每年都有几十名同学走上创业之路，很多在事业上已小有所成。





