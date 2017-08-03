查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教科 ·你若没走 我就在“专科专场”等你 ·图文：给飞机“洗桑拿”除冰 ·本报高职高专招生咨询会周六举行 ·一个毕业生平均4个单位抢 ·湖北生态工程职院带你玩转不一样的夏令营 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 你若没走 我就在“专科专场”等 · 图文：给飞机“洗桑拿”除冰 · 本报高职高专招生咨询会周六举行 · 一个毕业生平均4个单位抢 · 湖北生态工程职院带你玩转不一样 13 教科 2017.8.3 星期四 本报高职高专招生咨询会周六举行 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者揭明玥）专科志愿怎么填？各院校有哪些“王牌专业”？8月5日上午8时30分许，楚天都市报高招咨询会（高职高专专场），将在武汉职业技术学院校园内举行。届时，湖北多所高职院校的招办老师，将现场为考生和家长解疑答惑。

本次咨询会为公益性质，所有高考考生和家长均可免费参加，到场者还有免费小礼品赠送。同时，还有意愿参加此次咨询会的院校或教育机构，仍可抓紧最后时间，联系本报报名，咨询电话：13237196222。

武汉职业技术学院位于光谷关山大道463号，可乘坐510路、715路、755路、757路、785路、788路、789路、903路、922路公交车，到关山大道曙光村站下车。





