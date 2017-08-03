你若没走 我就在“专科专场”等你图文：给飞机“洗桑拿”除冰本报高职高专招生咨询会周六举行一个毕业生平均4个单位抢湖北生态工程职院带你玩转不一样的夏令营
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 第13版 教科
·你若没走 我就在“专科专场”等你
·图文：给飞机“洗桑拿”除冰
·本报高职高专招生咨询会周六举行
·一个毕业生平均4个单位抢
·湖北生态工程职院带你玩转不一样的夏令营
楚天都市报电子版
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13 教科 2017.8.3 星期四
本报高职高专招生咨询会周六举行
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者揭明玥）专科志愿怎么填？各院校有哪些“王牌专业”？8月5日上午8时30分许，楚天都市报高招咨询会（高职高专专场），将在武汉职业技术学院校园内举行。届时，湖北多所高职院校的招办老师，将现场为考生和家长解疑答惑。
    本次咨询会为公益性质，所有高考考生和家长均可免费参加，到场者还有免费小礼品赠送。同时，还有意愿参加此次咨询会的院校或教育机构，仍可抓紧最后时间，联系本报报名，咨询电话：13237196222。
    武汉职业技术学院位于光谷关山大道463号，可乘坐510路、715路、755路、757路、785路、788路、789路、903路、922路公交车，到关山大道曙光村站下车。


   