查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教科 ·你若没走 我就在“专科专场”等你 ·图文：给飞机“洗桑拿”除冰 ·本报高职高专招生咨询会周六举行 ·一个毕业生平均4个单位抢 ·湖北生态工程职院带你玩转不一样的夏令营 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 你若没走 我就在“专科专场”等 · 图文：给飞机“洗桑拿”除冰 · 本报高职高专招生咨询会周六举行 · 一个毕业生平均4个单位抢 · 湖北生态工程职院带你玩转不一样 13 教科 2017.8.3 星期四 华科研发的新型专用车有绝活 图文：给飞机“洗桑拿”除冰 楚天都市报讯 图为：蒸汽除冰车 资料图片

图为：新型泡沫消防车

图为：新型全自动饲料运输车



□楚天都市报记者乐毅实习生徐民森摄影：楚天都市报记者曲严



专用汽车是汽车行业中一个特殊产业，清洁车、消防车等都属于专用汽车。华中科技大学与随州市合作共建的省专用汽车研究院，近年来打破多项国际垄断，研发了多款新型专用车。近日，记者前往随州探访了这些携带高精尖新科技的专用车。



高个云梯消防车梯长可达50米



我国目前大部分云梯消防车梯长一般为30米，但在高楼林立的都市，传统云梯消防车高层灭火时，有些时候鞭长莫及。为此，该研究院研发了一款臂长50米的云梯消防车。“云梯就好比钓鱼竿，越长越容易弯，就越难保持其稳定性，如果在传统云梯基础上加长，其所能承受的重量及其安全性就会降低。”研究院副院长程远雄表示，为了提高长云梯的安全性和稳定性，他们采用了高强度合金材料和内弯结构。这项技术经鉴定，已达到国际水平。

而该院研发的另一款新型压缩空气泡沫消防车，更了不得。据介绍，这种新型消防车能够通过精确控制水、泡沫、空气这三种原料混合比例，面对不同类型的火情，能定制、喷射出不同的灭火剂。该消防车生产企业工程师邓小军表示，这一台消防车的灭火能力，抵得上7辆普通消防车。



蒸汽除冰车将冰雪“人间蒸发”



目前，全国公路网总里程达到450万公里，每年的除雪除冰需求量预计有13亿立方米，国内除冰业务需求量巨大。该研究院针对这一需求，研发了一款蒸汽除冰车，它运用蒸汽射流的方法进行除冰，与传统除冰液除冰相比，具有成本较低，污染较小的优点。而且，传统除冰液是将冰雪融化，但是融化的水分依然留在路面，遇到低温又会再次结冰。而蒸汽除冰可直接将冰雪“人间蒸发”，从而使地面水分残留减少，除冰的同时保持地面干度，除冰后地面就好像没下过雪一样。

而且，该院将这一技术改良，给飞机除冰。这说起来容易，做起来可不简单。该院院长助理、华科博士后李善德介绍，给飞机除冰，就相当于给小孩洗澡，既要洗干净又不能“弄疼”它，为了减少对飞机表面的损伤，研究院给除冰车装上了“莲蓬”，像洗桑拿一样采取比较温柔的蒸汽射流除冰技术，既能适应飞机弯曲的表面，给它全方位洗干净，又不损伤其外表。



新型饲料运输车可自动称重



而该所帮助随州市宏远机械制造公司研发的新型饲料运输车，不仅能自动装料、卸料，还能实时称重，填补了我国在该领域的空白。记者在随州市宏远机械制造公司车间看到，新型自动化运输车使用者只需要坐在车里按下按钮就可以一键化自动控制，系统可自行进行状态监测，将饲料称重后定量地输送到每一个倒料口，人们不需要下车“拉闸转阀”，不用再忍受严寒酷暑，不用再接触污染物。目前该系统正在向大数据方向发展，实现更高的自动化，信息化。





