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第13版 教科
·你若没走 我就在“专科专场”等你
·图文：给飞机“洗桑拿”除冰
·本报高职高专招生咨询会周六举行
·一个毕业生平均4个单位抢
·湖北生态工程职院带你玩转不一样的夏令营
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你若没走 我就在“专科专场”等
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本报高职高专招生咨询会周六举行
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一个毕业生平均4个单位抢
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湖北生态工程职院带你玩转不一样
13
教科
2017.8.3 星期四
你若没走 我就在“专科专场”等你
楚天都市报讯 7月底，今年本科录取工作基本结束，8月初，专科录取工作将全面启动。恰如七八月的天气，送走了一轮蒸腾暑热，又迎来一波似火骄阳。作为连续16年服务湖北考生志愿填报工作的公益活动“湖北高招会”有何动向？笔者决定前往会务组了解情况。
据悉，湖北省教育学会主办的“2017年第16届湖北高招会”将在全省巡回举办24场，目前已举办23场，参会高校共计286所，服务考生16.8万人。最后一场即“专科专场”定于8月6日上午在湖北商贸学院举办。目前已有138所高校报名参会，预计参会考生及家长将突破2万人次。高招会负责人黄江平介绍，相对本科批次考生而言，专科批次考生对院校、对专业、对自身的认知度更为模糊，在志愿填报过程中，他们更需要专业的咨询和指导，“专科专场高招会”正是在这样的背景下应运而生。本次活动不仅规模大、层次全，而且内容丰富、针对性强，可帮助考生选择理想的院校和专业。
目前，2017年高考录取工作过半，你若没走，我就在“专科专场”等你！
咨询电话：88609463 13971546730阳老师