查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教科 ·你若没走 我就在“专科专场”等你 ·图文：给飞机“洗桑拿”除冰 ·本报高职高专招生咨询会周六举行 ·一个毕业生平均4个单位抢 ·湖北生态工程职院带你玩转不一样的夏令营 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 你若没走 我就在“专科专场”等 · 图文：给飞机“洗桑拿”除冰 · 本报高职高专招生咨询会周六举行 · 一个毕业生平均4个单位抢 · 湖北生态工程职院带你玩转不一样 13 教科 2017.8.3 星期四 你若没走 我就在“专科专场”等你 楚天都市报讯 7月底，今年本科录取工作基本结束，8月初，专科录取工作将全面启动。恰如七八月的天气，送走了一轮蒸腾暑热，又迎来一波似火骄阳。作为连续16年服务湖北考生志愿填报工作的公益活动“湖北高招会”有何动向？笔者决定前往会务组了解情况。

据悉，湖北省教育学会主办的“2017年第16届湖北高招会”将在全省巡回举办24场，目前已举办23场，参会高校共计286所，服务考生16.8万人。最后一场即“专科专场”定于8月6日上午在湖北商贸学院举办。目前已有138所高校报名参会，预计参会考生及家长将突破2万人次。高招会负责人黄江平介绍，相对本科批次考生而言，专科批次考生对院校、对专业、对自身的认知度更为模糊，在志愿填报过程中，他们更需要专业的咨询和指导，“专科专场高招会”正是在这样的背景下应运而生。本次活动不仅规模大、层次全，而且内容丰富、针对性强，可帮助考生选择理想的院校和专业。

目前，2017年高考录取工作过半，你若没走，我就在“专科专场”等你！

咨询电话：88609463 13971546730阳老师





