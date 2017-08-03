查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·湖北移动“死磕”破坏光缆行为 ·经济 ·图文：向日葵盘成夏日另类小食 ·今起三天阵雨35℃ 桑拿天来了 ·给企业注册名字 网上即可办理 ·沪指盘中创“熔断”以来新高 ·江城液化气罐将有二维码“身份证” ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 湖北移动“死磕”破坏光缆行为 · 经济 · 图文：向日葵盘成夏日另类小食 · 今起三天阵雨35℃ 桑拿天来了 · 给企业注册名字 网上即可办理 · 沪指盘中创“熔断”以来新高 · 江城液化气罐将有二维码“身份证 · 开奖公告 12 经济 2017.8.3 星期四 江城液化气罐将有二维码“身份证” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者潘锡珩通讯员张军实习生余睿）瓶装液化气也将有二维码身份证啦。记者昨悉，武汉拟对燃气公司自有产权的液化气钢瓶以及新出售的液化气钢瓶，安装特有的二维码实行实名销售信息化管理。

日前，武汉市燃气协会液化气专业委员会成立，包括武煤百江、武汉民生、长真燃气、金宏燃气、湖北瑞龙石化、武汉顺达、武玖燃气等在内的江城液化气行业主要经营企业，成为首批会员单位。

委员会主任张良鹏介绍，协会成立之后，拟对全市钢瓶进行二维码身份管理，通过信息化管理手段和物联网技术，建立完善的钢瓶充装、销售经营信息化系统。届时每只钢瓶上都有唯一的二维码信息，市民用手机扫码，就可以查看钢瓶的出厂钢印信息、充装量、充装时间等、下次检验日期、用气人员实名制信息等。进而保证用户用气安全，有望在今年底试行。





