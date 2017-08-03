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第12版 经济
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湖北移动“死磕”破坏光缆行为
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江城液化气罐将有二维码“身份证
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开奖公告
12
经济
2017.8.3 星期四
江城液化气罐将有二维码“身份证”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者潘锡珩通讯员张军实习生余睿）瓶装液化气也将有二维码身份证啦。记者昨悉，武汉拟对燃气公司自有产权的液化气钢瓶以及新出售的液化气钢瓶，安装特有的二维码实行实名销售信息化管理。
日前，武汉市燃气协会液化气专业委员会成立，包括武煤百江、武汉民生、长真燃气、金宏燃气、湖北瑞龙石化、武汉顺达、武玖燃气等在内的江城液化气行业主要经营企业，成为首批会员单位。
委员会主任张良鹏介绍，协会成立之后，拟对全市钢瓶进行二维码身份管理，通过信息化管理手段和物联网技术，建立完善的钢瓶充装、销售经营信息化系统。届时每只钢瓶上都有唯一的二维码信息，市民用手机扫码，就可以查看钢瓶的出厂钢印信息、充装量、充装时间等、下次检验日期、用气人员实名制信息等。进而保证用户用气安全，有望在今年底试行。