查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·湖北移动“死磕”破坏光缆行为 ·经济 ·图文：向日葵盘成夏日另类小食 ·今起三天阵雨35℃ 桑拿天来了 ·给企业注册名字 网上即可办理 ·沪指盘中创“熔断”以来新高 ·江城液化气罐将有二维码“身份证” ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 湖北移动“死磕”破坏光缆行为 · 经济 · 图文：向日葵盘成夏日另类小食 · 今起三天阵雨35℃ 桑拿天来了 · 给企业注册名字 网上即可办理 · 沪指盘中创“熔断”以来新高 · 江城液化气罐将有二维码“身份证 · 开奖公告 12 经济 2017.8.3 星期四 沪指盘中创“熔断”以来新高 机构称别期待太多 仍是震荡市 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐蔚实习生张永薇）沪指昨日冲高回落，3300点得而复失，盘中最高一度涨至3305.43点，创出去年1月股市“熔断”以来的新高。

记者注意到，近期沪指不断冲高，周期资源股轮番发力，不少股民借此解套并小有斩获。此轮反弹，A股是否将借此切换风格，跃上3300点并一路走高？记者就此采访多个券商，他们一致表示，国内经济复苏，外围股市大涨，金融股与周期股轮番接力拉升，带动沪指上行，虽然此轮反弹不断创新高，但沪指在3300点一线阻力作用依然较强，所以后市仍以震荡为主，“蓝筹牛市”的论断尚早。

申万宏源认为，由于指数上涨斜率并不高，因此指数上台阶以后，通常也不会出现特别大的回档。另外，只要现在这种结构较为均衡的格局不出现大的变化，那么行情也就不太可能再出现整体大幅震荡。目前A股已连续温和反弹两个月，且大盘指数已修复至本轮反弹新高，尤其是大盘蓝筹股估值已修复至近6年来的高位，资源周期板块价格近两月内也普遍快速反弹两成以上。

具体而言，八月还有没有投资机会？近日，各大券商纷纷推出8月策略，推荐继续关注保险、银行、券商等金融股，地产、建筑，以及新能源汽车和电子等板块。主题角度，雄安新区概念股有再度回归走强的趋势，重点关注环保和区域周期龙头。





