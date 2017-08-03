查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·湖北移动“死磕”破坏光缆行为 ·经济 ·图文：向日葵盘成夏日另类小食 ·今起三天阵雨35℃ 桑拿天来了 ·给企业注册名字 网上即可办理 ·沪指盘中创“熔断”以来新高 ·江城液化气罐将有二维码“身份证” ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 湖北移动“死磕”破坏光缆行为 · 经济 · 图文：向日葵盘成夏日另类小食 · 今起三天阵雨35℃ 桑拿天来了 · 给企业注册名字 网上即可办理 · 沪指盘中创“熔断”以来新高 · 江城液化气罐将有二维码“身份证 · 开奖公告 12 经济 2017.8.3 星期四 给企业注册名字 网上即可办理 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希通讯员张镝）本月起，创业者给企业注册名字，在网上就能申请完成。

以往，企业办执照前，要完成名称预先核准的程序：申请人申报——区局初审——市局核准名称。而现在，申请人通过武汉工商公众微信号的企业名称智能申报系统就可自主选择企业名称，即查即得，在办理执照时一并提交，两个程序合二为一。登记程序更加简单、便捷。

需要注意的是，企业名称自主申报的适用范围：对冠用武汉市行政区划的企业名称（含公司、非公司制企业法人、个人独资企业、合伙企业、农民专业合作社）可以申请办理名称自主申报登记。应由国家工商总局、湖北省工商局预先核准登记的名称，仍需办理名称预先核准登记。





