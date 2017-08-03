查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·湖北移动“死磕”破坏光缆行为 ·经济 ·图文：向日葵盘成夏日另类小食 ·今起三天阵雨35℃ 桑拿天来了 ·给企业注册名字 网上即可办理 ·沪指盘中创“熔断”以来新高 ·江城液化气罐将有二维码“身份证” ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 湖北移动“死磕”破坏光缆行为 · 经济 · 图文：向日葵盘成夏日另类小食 · 今起三天阵雨35℃ 桑拿天来了 · 给企业注册名字 网上即可办理 · 沪指盘中创“熔断”以来新高 · 江城液化气罐将有二维码“身份证 · 开奖公告 12 经济 2017.8.3 星期四 今起三天阵雨35℃ 桑拿天来了 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）托台风的福，这两天江城气温下降。我省东部地区高温27-30℃，而西部地区暑热当道，高温32-36℃。

不过，台风的残余势力今天就彻底和咱说再见，副热带高压又来了。今起三天全省天气为多云，午后部分地区有阵雨或雷阵雨，高温方面，今日西部35-37℃，东部略低为33-35℃，明后天高温均为34-37℃，酷热回归。

虽然高温没上轮来势猛，但这三天湿度非常大，比如武汉全天是60%-95%，高温又在35-36℃，午后阵雨光临，十足的桑拿天，闷热难熬。

未来十天，我省气温不会像7月底那般创纪录，基本会保持在38℃以下，而且7日立秋，立秋后太阳辐射减弱，不再是那般火热。





