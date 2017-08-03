湖北移动“死磕”破坏光缆行为经济图文：向日葵盘成夏日另类小食今起三天阵雨35℃ 桑拿天来了给企业注册名字 网上即可办理沪指盘中创“熔断”以来新高江城液化气罐将有二维码“身份证”开奖公告
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 第12版 经济
·湖北移动“死磕”破坏光缆行为
·经济
·图文：向日葵盘成夏日另类小食
·今起三天阵雨35℃ 桑拿天来了
·给企业注册名字 网上即可办理
·沪指盘中创“熔断”以来新高
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楚天都市报电子版
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12 经济 2017.8.3 星期四
今起三天阵雨35℃ 桑拿天来了
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）托台风的福，这两天江城气温下降。我省东部地区高温27-30℃，而西部地区暑热当道，高温32-36℃。
    不过，台风的残余势力今天就彻底和咱说再见，副热带高压又来了。今起三天全省天气为多云，午后部分地区有阵雨或雷阵雨，高温方面，今日西部35-37℃，东部略低为33-35℃，明后天高温均为34-37℃，酷热回归。
    虽然高温没上轮来势猛，但这三天湿度非常大，比如武汉全天是60%-95%，高温又在35-36℃，午后阵雨光临，十足的桑拿天，闷热难熬。
    未来十天，我省气温不会像7月底那般创纪录，基本会保持在38℃以下，而且7日立秋，立秋后太阳辐射减弱，不再是那般火热。


   