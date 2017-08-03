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12
经济
2017.8.3 星期四
葵花谢后瓜子落 生吃炒制两相宜
图文：向日葵盘成夏日另类小食
楚天都市报讯 图为：向日葵盘当街叫卖
□楚天都市报记者曹磊实习生郑晓雯
吃葵瓜子不一定非要在超市买，现在还可以买到向日葵盘，自己动手剥下嫩瓜子生吃。近日，记者走访发现武汉街头出现葵盘销售，购买的市民还不少。不过，专家称，在向日葵盘生长来源不明的情况下，最好谨慎食用。
向日葵盘街头受捧
上周六傍晚，记者在汉口万松园路口看到，一辆装满青绿色向日葵盘的小货车前，聚集了多位市民尝鲜瞧稀奇。“这是结了瓜子的向日葵？真的能吃吗？”市民张阿姨一边发出疑问，一边从葵盘上剥下一粒瓜子塞进嘴里嚼了起来：“瓜子仁好像还蛮嫩。”
现场的好几位市民也凑上去剥下葵盘上的瓜子尝了起来。摊贩王师傅称，向日葵花谢之后，田里就要打瓜子，他们便把葵盘摘下，运过来直接卖：“这些嫩瓜子既可以自己炒制，也可以直接吃，不放心的话就洗过烘干再吃，有清甜味。”
记者也品尝了几颗，发现刚剥下来的葵瓜子比较软，口感偏淡，瓜仁缺乏嚼劲，但细细品来确实有一股淡淡的甜味。
赏葵花产业延伸到鲜食
经过一番试吃，有部分市民买了葵盘。其中，号称能剥出3斤瓜子的小葵盘10元一个，能剥出5斤瓜子的大葵盘15元一个。
随后，记者在黄陂罗汉寺、汉南喜鹊湖、江夏郑店等地都发现了较大面积的向日葵种植基地，农户们早已开始将谢掉的葵盘送到市区售卖，价格按照大小从5元到15元不等。
江夏一位基地负责人介绍，向日葵花期比较短，夏天到来后就会落瓜子，之前都是把“打瓜子”作为乡村游的一个娱乐项目，今年才将葵盘作为鲜食品种来销售，没想到效果还不错。地头价3元一个的小葵盘最受欢迎。
葵盘若来源不明应慎食
这样直接从葵盘上剥落的瓜子，真的可以吃吗？“正常生长成熟的葵瓜子本身是不存在有害毒素的。”武汉市农科院作物所专家张安华教授昨天告诉记者，市民不管是在农庄采摘还是在街头购买，只要看到葵盘上的瓜子呈黑褐色，就代表瓜子已经成熟，可以食用。“但有一个前提是，向日葵盘的相关农残情况符合食用标准。”张安华提醒，一般农庄里栽种的观赏葵花用肥较少，在经过处理后农残应该也不会超标，但街头售卖的向日葵盘没有明确的产地信息，更没有相关权威部门的农残检测以及追溯体系，必须谨慎选购食用。
此外，张安华也介绍，生的葵瓜子所含水分较足，导致口感比较软。如果消费者真要食用，建议最好还是进行烘干或炒制加工。