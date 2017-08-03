查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·湖北移动“死磕”破坏光缆行为 ·经济 ·图文：向日葵盘成夏日另类小食 ·今起三天阵雨35℃ 桑拿天来了 ·给企业注册名字 网上即可办理 ·沪指盘中创“熔断”以来新高 ·江城液化气罐将有二维码“身份证” ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 湖北移动“死磕”破坏光缆行为 · 经济 · 图文：向日葵盘成夏日另类小食 · 今起三天阵雨35℃ 桑拿天来了 · 给企业注册名字 网上即可办理 · 沪指盘中创“熔断”以来新高 · 江城液化气罐将有二维码“身份证 · 开奖公告 12 经济 2017.8.3 星期四 湖北移动“死磕”破坏光缆行为 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者柴经）因近日持续高温，不少施工单位选择夜间赶工，而夜间野蛮施工造成的通信光缆中断事故也因此频发。为此，中国移动湖北公司高度关注，特别成立光缆护线专项工作小组，并积极与武汉市建委、网信办和三电办公室等政府主管部门联动，主动向在建市政施工单位宣贯通信设备保护的相关法律法规，并在各主要施工区域的醒目位置张贴警示公告。“我们接到消息后，连夜进行工程抢修，尽量赶在第一时间恢复通信网络服务，但是类似事件频繁发生，给公司和市民都造成了损失和不便。”湖北移动武汉分公司相关负责人表示。据悉，7月以来，仅东湖高新区就已连续三次发生因野蛮施工导致通信光缆被挖断事件，累计造成多个基站退服。

根据相关法规，任意破坏通信设施等公共设施设备者，须接受法律制裁。7月26日凌晨，湖北移动通过现场取证，配合东湖高新区警方抓获了两名操作挖机破坏通信光缆的犯罪嫌疑人。目前上述两名犯罪嫌疑人正等待司法机关审讯处罚。





