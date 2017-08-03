查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·图文：肢残男子离奇被困深山12天 ·堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲” ·图文：仙桃警方“破小案保民安” ·熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿瓶” ·醉酒男子走错病房认错妻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：肢残男子离奇被困深山12 · 堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲” · 图文：仙桃警方“破小案保民安” · 熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿 · 醉酒男子走错病房认错妻 11 荆楚 2017.8.3 星期四 醉酒男子走错病房认错妻 产妇吓得崩裂伤口 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者梁传松通讯员李俊刘珊珊）1日晚，黄石一名醉酒男子进错月子中心病房，认错妻子，将一名正在“坐月子”的产妇吓得伤口崩裂出血。在派出所民警的调解下，该男子向产妇道歉，并赔偿医药费。

“救命呀，快来人！”1日晚上9时许，黄石海观山社区某月子中心传出一声呼救声。在病房走廊上的汪某听到妻子小美（化名）的呼救，立即冲进病房。只见病房内多了一名年轻男子，浑身酒气正惊愕地看着汪某的妻子小美。而小美则捂着肚子发出痛苦的呻吟。汪某将该男子控制后，拨打了110报警。闻讯赶到的值班护士发现，刚做完剖腹产手术的小美伤口已崩开，渗血不止，需要重新缝合。

黄石红旗桥派出所民警赶到现场后了解到，醉酒男子姓朱，其妻子也在该月子中心“坐月子”。当晚，朱某与朋友喝了不少酒，然后前往探望妻子，按错了电梯楼层，进错了病房，才造成这样的误会。

在民警的调解下，朱某的酒醒了，不停向汪某道歉，并主动赔偿1000元医药费。





