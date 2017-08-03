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第11版 荆楚
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·堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲”
·图文：仙桃警方“破小案保民安”
·熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿瓶”
·醉酒男子走错病房认错妻
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图文：肢残男子离奇被困深山12
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熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿
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醉酒男子走错病房认错妻
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荆楚
2017.8.3 星期四
醉酒男子走错病房认错妻
产妇吓得崩裂伤口
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者梁传松通讯员李俊刘珊珊）1日晚，黄石一名醉酒男子进错月子中心病房，认错妻子，将一名正在“坐月子”的产妇吓得伤口崩裂出血。在派出所民警的调解下，该男子向产妇道歉，并赔偿医药费。
“救命呀，快来人！”1日晚上9时许，黄石海观山社区某月子中心传出一声呼救声。在病房走廊上的汪某听到妻子小美（化名）的呼救，立即冲进病房。只见病房内多了一名年轻男子，浑身酒气正惊愕地看着汪某的妻子小美。而小美则捂着肚子发出痛苦的呻吟。汪某将该男子控制后，拨打了110报警。闻讯赶到的值班护士发现，刚做完剖腹产手术的小美伤口已崩开，渗血不止，需要重新缝合。
黄石红旗桥派出所民警赶到现场后了解到，醉酒男子姓朱，其妻子也在该月子中心“坐月子”。当晚，朱某与朋友喝了不少酒，然后前往探望妻子，按错了电梯楼层，进错了病房，才造成这样的误会。
在民警的调解下，朱某的酒醒了，不停向汪某道歉，并主动赔偿1000元医药费。