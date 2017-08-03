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第11版 荆楚
·图文：肢残男子离奇被困深山12天
·堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲”
·图文：仙桃警方“破小案保民安”
·熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿瓶”
·醉酒男子走错病房认错妻
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图文：肢残男子离奇被困深山12
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堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲”
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图文：仙桃警方“破小案保民安”
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熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿
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醉酒男子走错病房认错妻
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荆楚
2017.8.3 星期四
熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿瓶”
吓得施工人员跳下三米高脚手架崴了脚
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者关前裕通讯员鲍娓娓陈栋）近日，十堰一熊孩子睡醒后懒得起床，就将小便尿在饮料瓶里，随手扔出窗外。不料刚好砸在楼下工地的脚手架上，吓得施工人员连忙跳下来，因此崴了脚。
7月30日下午5时许，装修工人杨师傅正在某小区作业，突然“哐啷”一声，感觉脚手架开始晃动，连忙一个跨步从3米高的脚手架上跳了下来。脚崴了！一旁的工友连忙将杨师傅扶起来，并找到了“凶器”——一个饮料瓶，里面有一些黄色液体。杨师傅抬头一望，看到6楼一家住户的窗户开着，还露出一个小脑袋，于是立即报警。
十堰市东岳公安分局北区派出所民警迅速赶到现场，上楼来到杨先生指认的6楼住户家，但敲门没人开。民警们正准备离开时，门缓缓地打开了，里面只有一个十几岁的男孩。小男孩抬头看了一眼民警，有些紧张，最终承认是自己扔下了饮料瓶。
民警经过询问了解到，男孩叫小毅，今年读初一，事发当天独自在家睡午觉。醒后想上厕所，一时偷懒就尿在了饮料瓶子里，然后随手扔出窗外，不知道竟然闯了这么大的祸。
民警先耐心地教育小毅高空抛物的危险性，又电话告知其家长以后要严加看管孩子，以免再出现这么危险的事情。小毅对自己的行为很后悔，他向杨师傅道歉，并得到杨师傅的谅解。