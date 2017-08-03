查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·图文：肢残男子离奇被困深山12天 ·堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲” ·图文：仙桃警方“破小案保民安” ·熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿瓶” ·醉酒男子走错病房认错妻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：肢残男子离奇被困深山12 · 堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲” · 图文：仙桃警方“破小案保民安” · 熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿 · 醉酒男子走错病房认错妻 11 荆楚 2017.8.3 星期四 熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿瓶” 吓得施工人员跳下三米高脚手架崴了脚 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者关前裕通讯员鲍娓娓陈栋）近日，十堰一熊孩子睡醒后懒得起床，就将小便尿在饮料瓶里，随手扔出窗外。不料刚好砸在楼下工地的脚手架上，吓得施工人员连忙跳下来，因此崴了脚。

7月30日下午5时许，装修工人杨师傅正在某小区作业，突然“哐啷”一声，感觉脚手架开始晃动，连忙一个跨步从3米高的脚手架上跳了下来。脚崴了！一旁的工友连忙将杨师傅扶起来，并找到了“凶器”——一个饮料瓶，里面有一些黄色液体。杨师傅抬头一望，看到6楼一家住户的窗户开着，还露出一个小脑袋，于是立即报警。

十堰市东岳公安分局北区派出所民警迅速赶到现场，上楼来到杨先生指认的6楼住户家，但敲门没人开。民警们正准备离开时，门缓缓地打开了，里面只有一个十几岁的男孩。小男孩抬头看了一眼民警，有些紧张，最终承认是自己扔下了饮料瓶。

民警经过询问了解到，男孩叫小毅，今年读初一，事发当天独自在家睡午觉。醒后想上厕所，一时偷懒就尿在了饮料瓶子里，然后随手扔出窗外，不知道竟然闯了这么大的祸。

民警先耐心地教育小毅高空抛物的危险性，又电话告知其家长以后要严加看管孩子，以免再出现这么危险的事情。小毅对自己的行为很后悔，他向杨师傅道歉，并得到杨师傅的谅解。





