图文：肢残男子离奇被困深山12天堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲”图文：仙桃警方“破小案保民安”熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿瓶”醉酒男子走错病房认错妻
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 第11版 荆楚
·图文：肢残男子离奇被困深山12天
·堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲”
·图文：仙桃警方“破小案保民安”
·熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿瓶”
·醉酒男子走错病房认错妻
楚天都市报电子版
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11 荆楚 2017.8.3 星期四
养殖户3年前被盗如今还能领回钱
图文：仙桃警方“破小案保民安”
    楚天都市报讯 1日，仙桃公安局沙湖派出所集中发还价值十万余元的被盗财物。当天的退赃会上，沙湖镇鱼塘养殖户王先生高兴地从民警手上领回了5000元被盗物品折款。2014年7月，他有价值五千多元的鱼饲料被盗。
    当天共有33名市民领回了被盗现金、被盗物品折款和被盗物品，总价值十万余元。沙湖派出所所长肖国辉介绍，目前仍有20多件被盗物品，因受害人未报案暂时无法发还。
    据了解，今年以来，仙桃警方集中力量“破小案保民安”，仅沙湖派出所抓获盗窃嫌疑人8名，破获各类盗窃案件33起。楚天都市报记者陈咏通讯员付水平摄影报道


   