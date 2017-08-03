查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·图文：肢残男子离奇被困深山12天 ·堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲” ·图文：仙桃警方“破小案保民安” ·熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿瓶” ·醉酒男子走错病房认错妻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：肢残男子离奇被困深山12 · 堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲” · 图文：仙桃警方“破小案保民安” · 熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿 · 醉酒男子走错病房认错妻 11 荆楚 2017.8.3 星期四 养殖户3年前被盗如今还能领回钱 图文：仙桃警方“破小案保民安” 楚天都市报讯 1日，仙桃公安局沙湖派出所集中发还价值十万余元的被盗财物。当天的退赃会上，沙湖镇鱼塘养殖户王先生高兴地从民警手上领回了5000元被盗物品折款。2014年7月，他有价值五千多元的鱼饲料被盗。

当天共有33名市民领回了被盗现金、被盗物品折款和被盗物品，总价值十万余元。沙湖派出所所长肖国辉介绍，目前仍有20多件被盗物品，因受害人未报案暂时无法发还。

据了解，今年以来，仙桃警方集中力量“破小案保民安”，仅沙湖派出所抓获盗窃嫌疑人8名，破获各类盗窃案件33起。楚天都市报记者陈咏通讯员付水平摄影报道





