查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·图文：肢残男子离奇被困深山12天 ·堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲” ·图文：仙桃警方“破小案保民安” ·熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿瓶” ·醉酒男子走错病房认错妻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：肢残男子离奇被困深山12 · 堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲” · 图文：仙桃警方“破小案保民安” · 熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿 · 醉酒男子走错病房认错妻 11 荆楚 2017.8.3 星期四 婚期早定好 军人新郎却执行任务无法回来走红毯 堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈俊通讯员田龙山）长阳县的一场婚礼上，父亲牵着女儿的手走过红毯，郑重地将新娘交给“新郎”。令在场亲朋意外的是，“新郎”竟是一名女子。原来，新郎是一名海军，军务紧急不能赶回，堂妹替堂兄迎娶新娘。执行完任务后新郎回到长阳，昨日，幸福的小两口说，特殊的婚礼更值得纪念。

29岁的胥萌是一名海军，28岁的新娘郑和银是一名小学教师。今年1月，他们在三亚登记结婚，并将婚期定在今年春节，但因胥萌工作性质特殊，五易婚期，最终定在7月24日。

7月22日下午，家里却接到胥萌“赶不回来”的消息。而此时，酒店已订好，亲朋好友已邀请。怎么办？双方父母和新娘商量后，决定由胥萌的堂妹胥青吟替堂兄迎亲。

“因为新郎军务紧急，无法赶到婚礼现场，由新郎的堂妹替堂兄迎娶新娘。”当日，当司仪说出这段话时，现场的宾朋们才注意到，站在台上迎娶新娘的也是一个姑娘。特殊的婚礼震撼了每一个人。郑和银动情地说：“嫁给一名军人，我从不后悔，就算明天部队召他回去，我也会把他送到机场。”

7月28日，胥萌执行完任务赶回长阳。“不能在婚礼上给你承诺，对不起！”这位内敛的军人说出了对妻子的内疚。





