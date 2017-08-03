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 第11版 荆楚
·图文：肢残男子离奇被困深山12天
·堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲”
·图文：仙桃警方“破小案保民安”
·熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿瓶”
·醉酒男子走错病房认错妻
楚天都市报电子版
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11 荆楚 2017.8.3 星期四
婚期早定好 军人新郎却执行任务无法回来走红毯
堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲”
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈俊通讯员田龙山）长阳县的一场婚礼上，父亲牵着女儿的手走过红毯，郑重地将新娘交给“新郎”。令在场亲朋意外的是，“新郎”竟是一名女子。原来，新郎是一名海军，军务紧急不能赶回，堂妹替堂兄迎娶新娘。执行完任务后新郎回到长阳，昨日，幸福的小两口说，特殊的婚礼更值得纪念。
    29岁的胥萌是一名海军，28岁的新娘郑和银是一名小学教师。今年1月，他们在三亚登记结婚，并将婚期定在今年春节，但因胥萌工作性质特殊，五易婚期，最终定在7月24日。
    7月22日下午，家里却接到胥萌“赶不回来”的消息。而此时，酒店已订好，亲朋好友已邀请。怎么办？双方父母和新娘商量后，决定由胥萌的堂妹胥青吟替堂兄迎亲。
    “因为新郎军务紧急，无法赶到婚礼现场，由新郎的堂妹替堂兄迎娶新娘。”当日，当司仪说出这段话时，现场的宾朋们才注意到，站在台上迎娶新娘的也是一个姑娘。特殊的婚礼震撼了每一个人。郑和银动情地说：“嫁给一名军人，我从不后悔，就算明天部队召他回去，我也会把他送到机场。”
    7月28日，胥萌执行完任务赶回长阳。“不能在婚礼上给你承诺，对不起！”这位内敛的军人说出了对妻子的内疚。


   