查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·图文：肢残男子离奇被困深山12天 ·堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲” ·图文：仙桃警方“破小案保民安” ·熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿瓶” ·醉酒男子走错病房认错妻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：肢残男子离奇被困深山12 · 堂妹替兄上台与嫂子“拜堂成亲” · 图文：仙桃警方“破小案保民安” · 熊孩子懒上厕所 六楼高空抛“尿 · 醉酒男子走错病房认错妻 11 荆楚 2017.8.3 星期四 图文：肢残男子离奇被困深山12天 房县警民合力救其下山 如何迷路仍是个谜 楚天都市报讯 图文：警民深山救援被困男子



楚天都市报讯（记者关前裕通讯员魏世银许世鹏张鑫）房县残疾男子张某迷迷糊糊走进深山老林被困12天。昨日下午，记者见到了刚刚出院回家的张某。

最先发现张某的是药农江华镇。他告诉记者，7月31日一早，他和妻子进山采药，中午经过军店镇猪獾洞沟附近时，隐约听到有人说话。此处地处深山，离最近的公路需步行40余分钟，在这里听到有人说话，他十分惊讶，立即喊妻子一起过去查看。二人沿着陡峭的岩壁攀爬到谷底，发现一名年轻男子蜷缩在河边的小沙滩上，喃喃自语。仔细一看，是个残疾人，脚踝截肢处正往外流着脓血。“小伙子肯定是遇到困难了。”由于没带手机，江华镇叮嘱妻子守在男子身边，自己飞奔半个小时跑到山下，借了一部手机拨打了生平第一个报警电话。

军店派出所民警马上赶到猪獾洞沟山脚下，组织村民进山营救。救援人员肩扛手抬，步行3小时，终于将男子送到了等候多时的120急救车上。

25岁的张某今年6月从西安一所民办大学毕业，早年右腿因车祸截肢。昨日，张某的家人介绍，张某7月19日上午独自离家出走。此前，由于身体残疾，加上没有找到合适的工作，张某背有沉重的思想包袱。

这12天是怎么度过的？张某不愿多谈，只说，7月19日上午，他独自一人骑自行车外出，当行至房县白门河桥头时，感觉脑袋一热，失去了知觉，好像是被人抬着走进深山，在山里每天有人给他送饭吃，没饿到。对这一说法，村民觉得不大可信。据医生介绍，目前张某经过治疗已经脱离危险，休养一段时间就会恢复健康。





