查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 法治 ·“宽带+手机+有线电视”融合套餐广受家庭用户青睐 ·图文：武大硕士成落户“网上办”第一人 ·越野车雨中超车“漂移”旋转180° ·图文：近500万元赃款赃物返还失主 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · “宽带+手机+有线电视”融合套 · 图文：武大硕士成落户“网上办” · 越野车雨中超车“漂移”旋转18 · 图文：近500万元赃款赃物返还 10 法治 2017.8.3 星期四 两牢友组团专偷别墅 警方锁定一辆无牌轿车快速破案 图文：近500万元赃款赃物返还失主 楚天都市报讯 图为：警方缴获的赃款赃物



楚天都市报讯（记者向清顺通讯员丁其刚丁珮实习生魏俊）“我真的没想到，警方破案这么快，还能把赃物追回来。”昨日，在武汉东西湖警方举行的赃物发还仪式现场，受害者唐先生激动地表示。现场共发还了近500万元的赃款赃物，包括金银珠宝、奢侈箱包等，还有30万美元和数十万元人民币的现钞。其中一名被盗最多的受害者，带着一个大大的编织袋，才将赃物装走。

这些盗窃案要追溯到几个月前。今年3月11日清晨6时许，家住东西湖区金银湖长源假日别墅区的唐先生起床后，见一楼厨房窗户被人撬开，清点发现，家里的纯金金龙摆件、进口名贵手表等10余万元的财物被盗。而就在当天凌晨，辖区另外一个别墅小区也发生多起类似盗窃大案。

案发后，东西湖区公安分局组织专班民警全力侦破案件。民警到实地勘查发现，作案者系翻窗入室，虽然别墅区内有视频监控，但均未能捕捉到作案者的正面相。进一步比对发现，3起盗窃案均有一辆无牌轿车出现，由三环线进入金银湖金南一路，作案后沿古田二路再上三环线，开往青山区方向。今年3月初以来，该车还先后到过广西桂平、河南郑州、武汉江夏区等地。

随后，专班民警先后赶往广西、河南等地展开调查，这辆无牌轿车也在当地多个别墅区盗窃案现场出现过，作案手法如出一辙。经过长达20多天，行程2万多公里的内查外调，专班民警初步确认，作案者是两名男子，每次在广西桂平、河南郑州等地作案后，驾车返回青山区东方雅园小区附近。

通过连续数夜蹲守，两名可疑男子驾驶无牌轿车在小区超市购买生活用品，通过比对，正是作案嫌疑人，专班民警决定伺机适时抓捕。

4月5日，两名嫌疑男子开车来到汉口京汉大道一家银行门口，携带一只鼓起的挂包，就在其下车欲与外币贩子交易时，民警驾车从三个不同方向合围无牌轿车，将两人抓获归案，并从挂包内搜出30万美元。后又在其出租屋内，搜出大量黄金饰品、高档烟酒、名贵字画等，未来得及销赃的物品摆满出租屋。

经查，男子欧某，现年26岁，广西贵港人，2011年，因盗窃犯罪获刑。服刑期间，认识了青山籍33岁男子伊某。今年3月初，两人相继出狱后，由伊某驾车，两人使用手机地图搜索别墅区，流窜广西桂平、河南郑州、武汉江夏、东西湖区等地别墅区疯狂作案10余起，赃物均藏匿于欧某在青山区的租住屋内。

昨日，东西湖区公安分局副局长林诗俊介绍，这起系列高档别墅区盗窃案，除了快速侦破外，还追回了受害者绝大部分赃款赃物，这是目前武汉警方追回赃款赃物最多的一起系列盗窃案件。





