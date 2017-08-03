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法治
2017.8.3 星期四
越野车雨中超车“漂移”旋转180°
与后方危化品运输车相撞 幸未造成人员伤亡
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员谢王莹）昨日上午将近8时许，沪渝高速公路江夏路段正在下暴雨，一辆鄂H牌号的黑色越野车超车时突然失控，在路面“漂移”旋转180°，与后方一辆危化品运输车迎面相撞。
省高警总队蔡甸大队民警接到报警赶到现场，只见越野车车头严重受损，危化品运输车右前部受轻伤，幸好没有造成人员伤亡。民警拍照取证后把两车带到江夏服务区。
越野车驾驶员涂先生告诉民警，当时正在下大雨，前方行车道上有一辆危化品运输车，他左转准备超车，不料路面有积水，车辆左前轮瞬间抱死。他急忙踩刹车，车辆失控“漂移”。
危化品运输车上的两人也吓得不轻。驾驶员杜先生说，看到越野车突然从超车道上旋转过来，急忙踩刹车并避让，幸好车上的人都没事。
民警调取了危化品运输车行车记录仪后，认定越野车驾驶员操作不当，负事故全部责任。高速警方提示，雨天高速公路路面湿滑，超车危险性加大，请驾驶员控制车速、加大行车间距，避免急拐急刹，不可勉强超车。