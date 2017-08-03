查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 法治 ·“宽带+手机+有线电视”融合套餐广受家庭用户青睐 ·图文：武大硕士成落户“网上办”第一人 ·越野车雨中超车“漂移”旋转180° ·图文：近500万元赃款赃物返还失主 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · “宽带+手机+有线电视”融合套 · 图文：武大硕士成落户“网上办” · 越野车雨中超车“漂移”旋转18 · 图文：近500万元赃款赃物返还 10 法治 2017.8.3 星期四 越野车雨中超车“漂移”旋转180° 与后方危化品运输车相撞 幸未造成人员伤亡 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员谢王莹）昨日上午将近8时许，沪渝高速公路江夏路段正在下暴雨，一辆鄂H牌号的黑色越野车超车时突然失控，在路面“漂移”旋转180°，与后方一辆危化品运输车迎面相撞。

省高警总队蔡甸大队民警接到报警赶到现场，只见越野车车头严重受损，危化品运输车右前部受轻伤，幸好没有造成人员伤亡。民警拍照取证后把两车带到江夏服务区。

越野车驾驶员涂先生告诉民警，当时正在下大雨，前方行车道上有一辆危化品运输车，他左转准备超车，不料路面有积水，车辆左前轮瞬间抱死。他急忙踩刹车，车辆失控“漂移”。

危化品运输车上的两人也吓得不轻。驾驶员杜先生说，看到越野车突然从超车道上旋转过来，急忙踩刹车并避让，幸好车上的人都没事。

民警调取了危化品运输车行车记录仪后，认定越野车驾驶员操作不当，负事故全部责任。高速警方提示，雨天高速公路路面湿滑，超车危险性加大，请驾驶员控制车速、加大行车间距，避免急拐急刹，不可勉强超车。





