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楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员陈龙）“简直不能再快，真的非常惊喜……”昨日上午10时许，90后硕士研究生小涂在家里收到邮政快递送来的户籍《准予迁入证明》。她说，从拿起手机到完成落户申请，只花了十几分钟，而且足不出户。

小涂今年26岁，租住在民族大道曙光星城小区。她是江西省贵溪市人。2014年9月在武汉大学图书馆学专业读研究生，今年7月1日硕士毕业，来到华中科技大学图书馆上班。得知自己成为武汉大学生落户“网上办”成功领到准迁证的第一人，她开心地说：“真没想到这么快，惊喜，太意外了。原来准备花两三个星期能办下来就不错了，没想到一天就办成了，而且真的是足不出户，非常感谢，以后就扎根武汉了。”

她告诉记者，前不久到工作单位报到后，就在着手办理转户口的事，此前去洪山区政务中心跑了两趟，“人挺多的”。第一趟是去预约，第二趟去发现材料没带齐。7月31日看到新闻报道，得知8月1日武汉启动大学生落户“网上办”，当天就在武汉公安微信公众号上提交申请。“因为之前材料有准备，所以非常快，表格都填好了，只需要一步步按提示的流程走，拍照、上传，只花了十几分钟、不到20分钟就提交了申请”。

更让她惊喜的是，提交申请约1个小时后，手机就收到信息，通知她审批通过，并已制作了《准予迁入证明》，提示她可以到窗口领取，也可以通过邮政快递寄送。她选择了邮政快递寄送。

武汉市公安局治安局人口管理大队负责人介绍，小涂上网申请时间早，材料齐全而且符合要求，所以非常快。8月1日武汉实施大学生落户“网上办”第一天，全市共受理网上申请97件，各分局已审核37件，其中11件办结并出具了准迁证。网上申办量占全市当日总办理量466件的21%。

该负责人请准备落户武汉的大学生尽量选择“网上办”，按要求准备好相关材料，民警通过后台核查，办理速度很快，彻底免去跑腿、排队之劳。





