查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 法治 ·“宽带+手机+有线电视”融合套餐广受家庭用户青睐 ·图文：武大硕士成落户“网上办”第一人 ·越野车雨中超车“漂移”旋转180° ·图文：近500万元赃款赃物返还失主 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · “宽带+手机+有线电视”融合套 · 图文：武大硕士成落户“网上办” · 越野车雨中超车“漂移”旋转18 · 图文：近500万元赃款赃物返还 10 法治 2017.8.3 星期四 “宽带+手机+有线电视”融合套餐广受家庭用户青睐 楚天都市报讯 □楚天都市报记者兰莎实习生冯仪张永薇

随着通信技术的飞速发展，家中人人有手机，宽带和网络电视也不能少，全家人日常的通信开支怎么省？“宽带+手机+电视”的组合套餐已越来越受江城家庭用户青睐。“实惠！”是家庭用户选择融合套餐最重要的原因。以一个三口之家为例，记者粗略算了一笔账，该家庭如果单独办理100M宽带、4G手机套餐以及有线电视，每月的支出将达到300元以上。若办理武汉联通的“全家福套餐”，月消费可节省一半左右，而且主卡用户统一付费，更加轻松便捷。

据了解，目前，武汉联通最热销的一款“全家福套餐”名为“冰激凌全家福”，月消费168元，现在活动价格128元，含100M光纤宽带、100M超高清电视、无限省内流量、600分钟通话。此外，武汉联通的“全家福套餐”还有月消费78元和118元两档。月消费78元档含30M光纤宽带、100M超高清电视、200分钟通话、2G流量；月消费 118元档，含 100M 光纤宽带、100M超高清电视、500分钟通话、4G流量。

办理流程也并不复杂。如果想办武汉联通全家福套餐，微信就能搞定。用户只需关注武汉联通的微信公众号，底部菜单就有“我要办”一栏，点开后进入“宽带业务”，查询、资费、预约、续费、进度查询、自排故障，在线咨询等功能一应俱全。在微信页面报装、移机预约成功后，一般情况下，武汉市中心城区的联通用户修障诉求4个工作小时内可以得到反馈，装机诉求8小时内得到回复。





