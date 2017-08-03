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第10版 法治
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·图文：武大硕士成落户“网上办”第一人
·越野车雨中超车“漂移”旋转180°
·图文：近500万元赃款赃物返还失主
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“宽带+手机+有线电视”融合套
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图文：武大硕士成落户“网上办”
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越野车雨中超车“漂移”旋转18
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图文：近500万元赃款赃物返还
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法治
2017.8.3 星期四
“宽带+手机+有线电视”融合套餐广受家庭用户青睐
楚天都市报讯 □楚天都市报记者兰莎实习生冯仪张永薇
随着通信技术的飞速发展，家中人人有手机，宽带和网络电视也不能少，全家人日常的通信开支怎么省？“宽带+手机+电视”的组合套餐已越来越受江城家庭用户青睐。“实惠！”是家庭用户选择融合套餐最重要的原因。以一个三口之家为例，记者粗略算了一笔账，该家庭如果单独办理100M宽带、4G手机套餐以及有线电视，每月的支出将达到300元以上。若办理武汉联通的“全家福套餐”，月消费可节省一半左右，而且主卡用户统一付费，更加轻松便捷。
据了解，目前，武汉联通最热销的一款“全家福套餐”名为“冰激凌全家福”，月消费168元，现在活动价格128元，含100M光纤宽带、100M超高清电视、无限省内流量、600分钟通话。此外，武汉联通的“全家福套餐”还有月消费78元和118元两档。月消费78元档含30M光纤宽带、100M超高清电视、200分钟通话、2G流量；月消费 118元档，含 100M 光纤宽带、100M超高清电视、500分钟通话、4G流量。
办理流程也并不复杂。如果想办武汉联通全家福套餐，微信就能搞定。用户只需关注武汉联通的微信公众号，底部菜单就有“我要办”一栏，点开后进入“宽带业务”，查询、资费、预约、续费、进度查询、自排故障，在线咨询等功能一应俱全。在微信页面报装、移机预约成功后，一般情况下，武汉市中心城区的联通用户修障诉求4个工作小时内可以得到反馈，装机诉求8小时内得到回复。