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 第9版 现场
·租车小伙深夜差点露宿街头
·图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼
·图文：酒店员工捡到迷途信鸽
·男子疑遭“呼死你”骚扰
·图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复
·为避让调头小轿车两公交车发生碰撞
楚天都市报电子版
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9 现场 2017.8.3 星期四
为避让调头小轿车两公交车发生碰撞
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余渊萧颢）昨日上午，在江汉区发展大道常青路十字路口，发生一起车祸。为了避让一辆调头的私家车，两辆公交车不慎发生碰撞，幸无人员受伤。
    昨日上午10时许，楚天都市报记者在现场看到，被追尾的公交车右后方被撞变形，另外一辆公交车左前方严重受损，挡风玻璃大面积破裂。记者注意到，两辆公交车上的乘客均已下车等候，并未出现严重受伤的情况，两位公交车司机也未受伤。记者看到，由于两辆公交车相撞的位置，占据了2条车道，现场交通一度出现滞留的情况。
    据目击者介绍，车祸大约是9点50分发生的，当时他就站在路边，目睹了整个过程。当时一辆公交车为避让对向调头的私家车，才被后方的另外一辆公交车追尾。
    一名坐在被追尾公交车上的女乘客告诉记者，自己坐了十多年公交，还从未遇上过这种情况，万幸的是大家都没有受伤。


   