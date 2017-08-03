查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 现场 ·租车小伙深夜差点露宿街头 ·图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼 ·图文：酒店员工捡到迷途信鸽 ·男子疑遭“呼死你”骚扰 ·图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复 ·为避让调头小轿车两公交车发生碰撞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 租车小伙深夜差点露宿街头 · 图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼 · 图文：酒店员工捡到迷途信鸽 · 男子疑遭“呼死你”骚扰 · 图文：地铁站天花板漏水工作人员 · 为避让调头小轿车两公交车发生碰 9 现场 2017.8.3 星期四 为避让调头小轿车两公交车发生碰撞 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余渊萧颢）昨日上午，在江汉区发展大道常青路十字路口，发生一起车祸。为了避让一辆调头的私家车，两辆公交车不慎发生碰撞，幸无人员受伤。

昨日上午10时许，楚天都市报记者在现场看到，被追尾的公交车右后方被撞变形，另外一辆公交车左前方严重受损，挡风玻璃大面积破裂。记者注意到，两辆公交车上的乘客均已下车等候，并未出现严重受伤的情况，两位公交车司机也未受伤。记者看到，由于两辆公交车相撞的位置，占据了2条车道，现场交通一度出现滞留的情况。

据目击者介绍，车祸大约是9点50分发生的，当时他就站在路边，目睹了整个过程。当时一辆公交车为避让对向调头的私家车，才被后方的另外一辆公交车追尾。

一名坐在被追尾公交车上的女乘客告诉记者，自己坐了十多年公交，还从未遇上过这种情况，万幸的是大家都没有受伤。





