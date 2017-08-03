查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 现场 ·租车小伙深夜差点露宿街头 ·图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼 ·图文：酒店员工捡到迷途信鸽 ·男子疑遭“呼死你”骚扰 ·图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复 ·为避让调头小轿车两公交车发生碰撞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 租车小伙深夜差点露宿街头 · 图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼 · 图文：酒店员工捡到迷途信鸽 · 男子疑遭“呼死你”骚扰 · 图文：地铁站天花板漏水工作人员 · 为避让调头小轿车两公交车发生碰 9 现场 2017.8.3 星期四 图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余渊萧颢）昨日下午，有微博网友反映，地铁6号线武胜路站天花板，出现渗水的情况，最严重时“跟下雨似的”。

昨日下午2点17分，微博网友“武汉小天使”在网上发布了一段视频，视频中地铁6号线武胜路站，开往东风公司方向站台天花板上，出现渗水的情况，在一旁等车的乘客，纷纷避让开来。

昨日下午，楚天都市报记者赶到现场时，该处漏水点已被警戒线围了起来，工作人员正在抢修（如上图）。记者注意到，当时天花板处已经停止渗水，但具体渗水原因还在调查之中。





