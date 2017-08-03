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·图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼
·图文：酒店员工捡到迷途信鸽
·男子疑遭“呼死你”骚扰
·图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复
·为避让调头小轿车两公交车发生碰撞
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租车小伙深夜差点露宿街头
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图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼
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图文：酒店员工捡到迷途信鸽
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男子疑遭“呼死你”骚扰
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图文：地铁站天花板漏水工作人员
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为避让调头小轿车两公交车发生碰
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现场
2017.8.3 星期四
图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余渊萧颢）昨日下午，有微博网友反映，地铁6号线武胜路站天花板，出现渗水的情况，最严重时“跟下雨似的”。
昨日下午2点17分，微博网友“武汉小天使”在网上发布了一段视频，视频中地铁6号线武胜路站，开往东风公司方向站台天花板上，出现渗水的情况，在一旁等车的乘客，纷纷避让开来。
昨日下午，楚天都市报记者赶到现场时，该处漏水点已被警戒线围了起来，工作人员正在抢修（如上图）。记者注意到，当时天花板处已经停止渗水，但具体渗水原因还在调查之中。