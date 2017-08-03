租车小伙深夜差点露宿街头图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼图文：酒店员工捡到迷途信鸽男子疑遭“呼死你”骚扰图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复为避让调头小轿车两公交车发生碰撞
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 第9版 现场
·租车小伙深夜差点露宿街头
·图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼
·图文：酒店员工捡到迷途信鸽
·男子疑遭“呼死你”骚扰
·图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复
·为避让调头小轿车两公交车发生碰撞
楚天都市报电子版
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9 现场 2017.8.3 星期四
图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余渊萧颢）昨日下午，有微博网友反映，地铁6号线武胜路站天花板，出现渗水的情况，最严重时“跟下雨似的”。
    昨日下午2点17分，微博网友“武汉小天使”在网上发布了一段视频，视频中地铁6号线武胜路站，开往东风公司方向站台天花板上，出现渗水的情况，在一旁等车的乘客，纷纷避让开来。
    昨日下午，楚天都市报记者赶到现场时，该处漏水点已被警戒线围了起来，工作人员正在抢修（如上图）。记者注意到，当时天花板处已经停止渗水，但具体渗水原因还在调查之中。


   