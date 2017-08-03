查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 现场 ·租车小伙深夜差点露宿街头 ·图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼 ·图文：酒店员工捡到迷途信鸽 ·男子疑遭“呼死你”骚扰 ·图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复 ·为避让调头小轿车两公交车发生碰撞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 租车小伙深夜差点露宿街头 · 图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼 · 图文：酒店员工捡到迷途信鸽 · 男子疑遭“呼死你”骚扰 · 图文：地铁站天花板漏水工作人员 · 为避让调头小轿车两公交车发生碰 9 现场 2017.8.3 星期四 只因直接挂断推销电话 男子疑遭“呼死你”骚扰 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达黄士峰实习生朱丹丹）只因挂断了一通推销电话，并吐槽了一句“嫌人”，对方来电开骂并兴师问罪。昨日，家住洪山区的卢先生称，他事后被50多个陌生电话骚扰，极有可能是该推销人员使用了“呼死你”软件。

卢先生在洪山区一所高校的后勤集团上班，前日上午11点多，他接到一个“5”开头的电话号码来电，对方一句“先生您好，给您推荐……”还没说完，卢先生知道是推销电话，嘀咕了一句“嫌人”，便挂断了电话。

可能是这一句“嫌人”惹恼了对方，隔了十多秒钟，对方用另一个号码拨过来，开口就骂“妈了个X，你什么态度。”卢先生很是无语，又将电话挂断。

没隔多久，卢先生频频被一些陌生电话骚扰，每次都是响几下就挂断。“至少有40多个。”卢先生不堪其扰，中间一度关机，没想到开机后又被骚扰，他还为此报了警。昨日上午，又有陌生电话打进来骚扰卢先生，他觉得是那名推销人员在报复，使用“呼死你”软件骚扰他。

昨日，楚天都市报记者看到，卢先生的手机有50多个未接来电，大部分都是“5”开头的电话号码。记者拨打了卢先生接的第一个来电号码，已无效。记者又拨通了卢先生接的第二个来电号码，一男子接听后称他们是卖楼的。待记者说明情况后，对方称他需要去查一下，看前日上午是谁用这个电话，如果确实是他们同事打的，会不再骚扰。





