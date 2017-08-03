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 第9版 现场
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·男子疑遭“呼死你”骚扰
·图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复
·为避让调头小轿车两公交车发生碰撞
楚天都市报电子版
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9 现场 2017.8.3 星期四
只因直接挂断推销电话
男子疑遭“呼死你”骚扰
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达黄士峰实习生朱丹丹）只因挂断了一通推销电话，并吐槽了一句“嫌人”，对方来电开骂并兴师问罪。昨日，家住洪山区的卢先生称，他事后被50多个陌生电话骚扰，极有可能是该推销人员使用了“呼死你”软件。
    卢先生在洪山区一所高校的后勤集团上班，前日上午11点多，他接到一个“5”开头的电话号码来电，对方一句“先生您好，给您推荐……”还没说完，卢先生知道是推销电话，嘀咕了一句“嫌人”，便挂断了电话。
    可能是这一句“嫌人”惹恼了对方，隔了十多秒钟，对方用另一个号码拨过来，开口就骂“妈了个X，你什么态度。”卢先生很是无语，又将电话挂断。
    没隔多久，卢先生频频被一些陌生电话骚扰，每次都是响几下就挂断。“至少有40多个。”卢先生不堪其扰，中间一度关机，没想到开机后又被骚扰，他还为此报了警。昨日上午，又有陌生电话打进来骚扰卢先生，他觉得是那名推销人员在报复，使用“呼死你”软件骚扰他。
    昨日，楚天都市报记者看到，卢先生的手机有50多个未接来电，大部分都是“5”开头的电话号码。记者拨打了卢先生接的第一个来电号码，已无效。记者又拨通了卢先生接的第二个来电号码，一男子接听后称他们是卖楼的。待记者说明情况后，对方称他需要去查一下，看前日上午是谁用这个电话，如果确实是他们同事打的，会不再骚扰。


   