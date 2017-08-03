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·图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼
·图文：酒店员工捡到迷途信鸽
·男子疑遭“呼死你”骚扰
·图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复
·为避让调头小轿车两公交车发生碰撞
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租车小伙深夜差点露宿街头
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图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼
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图文：酒店员工捡到迷途信鸽
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男子疑遭“呼死你”骚扰
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图文：地铁站天花板漏水工作人员
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为避让调头小轿车两公交车发生碰
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现场
2017.8.3 星期四
图文：酒店员工捡到迷途信鸽
盼主人早日领回爱宠
楚天都市报讯 图为：李先生展示他捡到的信鸽
楚天都市报讯（记者余渊萧颢）昨日，东西湖区一酒店员工李先生反映，一大早他在酒店楼顶捡到了一只信鸽，希望通过本报，寻找信鸽的主人。
李先生介绍，昨日上午10时许，他和酒店工程部的师傅一起，准备到楼顶维修灯具，刚来到顶楼，就看到地上有一只鸽子。李先生说，当时这只鸽子的状态很不对劲，他们靠近后，鸽子也不惊慌飞走。
李先生将鸽子捉住后，发现鸽子脚上有一个黄色套环，他这才意识到，可能是一只走丢了的信鸽，“我们几次想放生，但鸽子就是飞不起来。”李先生无奈地说，遇到这样的情况，他也不知该如何处理。
昨日下午，楚天都市报记者来到李先生所在的酒店，看到了信鸽脚上的黄色套环，其上印有CHN2014-17-337290的编号。记者联系上武汉市信鸽协会，工作人员称，一般来说仅凭编号是很难找到信鸽主人的，他们建议，等到信鸽休养一段时间后，再进行放生，让其自行寻找回家的路。