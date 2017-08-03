查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 现场 ·租车小伙深夜差点露宿街头 ·图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼 ·图文：酒店员工捡到迷途信鸽 ·男子疑遭“呼死你”骚扰 ·图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复 ·为避让调头小轿车两公交车发生碰撞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 租车小伙深夜差点露宿街头 · 图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼 · 图文：酒店员工捡到迷途信鸽 · 男子疑遭“呼死你”骚扰 · 图文：地铁站天花板漏水工作人员 · 为避让调头小轿车两公交车发生碰 9 现场 2017.8.3 星期四 图文：酒店员工捡到迷途信鸽 盼主人早日领回爱宠 楚天都市报讯 图为：李先生展示他捡到的信鸽



楚天都市报讯（记者余渊萧颢）昨日，东西湖区一酒店员工李先生反映，一大早他在酒店楼顶捡到了一只信鸽，希望通过本报，寻找信鸽的主人。

李先生介绍，昨日上午10时许，他和酒店工程部的师傅一起，准备到楼顶维修灯具，刚来到顶楼，就看到地上有一只鸽子。李先生说，当时这只鸽子的状态很不对劲，他们靠近后，鸽子也不惊慌飞走。

李先生将鸽子捉住后，发现鸽子脚上有一个黄色套环，他这才意识到，可能是一只走丢了的信鸽，“我们几次想放生，但鸽子就是飞不起来。”李先生无奈地说，遇到这样的情况，他也不知该如何处理。

昨日下午，楚天都市报记者来到李先生所在的酒店，看到了信鸽脚上的黄色套环，其上印有CHN2014-17-337290的编号。记者联系上武汉市信鸽协会，工作人员称，一般来说仅凭编号是很难找到信鸽主人的，他们建议，等到信鸽休养一段时间后，再进行放生，让其自行寻找回家的路。





