租车小伙深夜差点露宿街头图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼图文：酒店员工捡到迷途信鸽男子疑遭“呼死你”骚扰图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复为避让调头小轿车两公交车发生碰撞
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第9版 现场
·租车小伙深夜差点露宿街头
·图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼
·图文：酒店员工捡到迷途信鸽
·男子疑遭“呼死你”骚扰
·图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复
·为避让调头小轿车两公交车发生碰撞
楚天都市报电子版
----  
 
9 现场 2017.8.3 星期四
图文：酒店员工捡到迷途信鸽
盼主人早日领回爱宠
    楚天都市报讯 图为：李先生展示他捡到的信鸽

    楚天都市报讯（记者余渊萧颢）昨日，东西湖区一酒店员工李先生反映，一大早他在酒店楼顶捡到了一只信鸽，希望通过本报，寻找信鸽的主人。
    李先生介绍，昨日上午10时许，他和酒店工程部的师傅一起，准备到楼顶维修灯具，刚来到顶楼，就看到地上有一只鸽子。李先生说，当时这只鸽子的状态很不对劲，他们靠近后，鸽子也不惊慌飞走。
    李先生将鸽子捉住后，发现鸽子脚上有一个黄色套环，他这才意识到，可能是一只走丢了的信鸽，“我们几次想放生，但鸽子就是飞不起来。”李先生无奈地说，遇到这样的情况，他也不知该如何处理。
    昨日下午，楚天都市报记者来到李先生所在的酒店，看到了信鸽脚上的黄色套环，其上印有CHN2014-17-337290的编号。记者联系上武汉市信鸽协会，工作人员称，一般来说仅凭编号是很难找到信鸽主人的，他们建议，等到信鸽休养一段时间后，再进行放生，让其自行寻找回家的路。


   