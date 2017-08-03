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·图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼
·图文：酒店员工捡到迷途信鸽
·男子疑遭“呼死你”骚扰
·图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复
·为避让调头小轿车两公交车发生碰撞
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租车小伙深夜差点露宿街头
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图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼
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男子疑遭“呼死你”骚扰
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图文：地铁站天花板漏水工作人员
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为避让调头小轿车两公交车发生碰
9
现场
2017.8.3 星期四
图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼
爱心人士买走放生道观河
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪）江边垂钓，鱼没钓到，却钓上来一只9斤重的大甲鱼。前晚，新洲阳逻的爱心人士听说此事后，连夜找到垂钓者，买走甲鱼，并于昨日早上送到道观河放生。
前日下午，天气凉爽，市民周先生来到阳逻长江码头附近钓鱼。钓了个把小时，也没什么动静，他有点失望，打算收竿回家。这时，浮漂突然沉了下去，他紧紧抓住鱼竿，感觉很沉，拉近一看，原来是只大甲鱼。周先生喜出望外，花了大约10分钟才将它拉上岸。拿到自己店里一称，竟有9斤重(如右图)，周边街坊听闻，纷纷过来围观，看个稀奇。
昨日中午，楚天都市报记者来到周先生的店里时，没有看到甲鱼。他说，钓到这么大的甲鱼，他也觉得很新奇，自己也打算放生。前晚10时，一个街坊说想买去放生，他就象征性地收了一个鱼竿的钱。
随后，记者联系上买走甲鱼的毛先生。他介绍，前晚他路过看到周先生钓到的甲鱼，怕甲鱼被人买走上了餐桌，他连夜买了回去，放在空调房内。根据甲鱼身上的两个鱼钩，可以看出它此前也是被放生在长江的。由于甲鱼食用微生物，不适合在长江活水中生存，适合在大的湖泊中生长，昨日一早，毛先生开了一个多小时的车，来到道观河一处偏僻的位置放生，防止被别人再捉走。一到水里，甲鱼就潜入了河底，毛先生才放心离去。