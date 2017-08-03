查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 现场 ·租车小伙深夜差点露宿街头 ·图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼 ·图文：酒店员工捡到迷途信鸽 ·男子疑遭“呼死你”骚扰 ·图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复 ·为避让调头小轿车两公交车发生碰撞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 租车小伙深夜差点露宿街头 · 图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼 · 图文：酒店员工捡到迷途信鸽 · 男子疑遭“呼死你”骚扰 · 图文：地铁站天花板漏水工作人员 · 为避让调头小轿车两公交车发生碰 9 现场 2017.8.3 星期四 共享汽车开不了门 钱包钥匙全锁车里 租车小伙深夜差点露宿街头 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达黄士峰实习生朱丹丹）驾驶共享汽车和朋友聚餐，离开时发现车门无法打开，而自己的钱包、钥匙、身份证等全都放在车内，求助客服后仍未解决问题。昨日，家住汉口的曹先生说，幸亏手机还有一点电，可以叫网约车去朋友家借宿，否则就要露宿街头了。

曹先生介绍，前日他从汉口来武昌玩，傍晚6点多在武汉大学医学部家属楼的停车场租用了一辆Gofun共享汽车，随后将车开到武汉大学文理学部玩耍。曹先生将车停在梅园餐厅门口，和一位朋友就餐。晚上10点半，曹先生准备将车开走时，按手机APP上的开锁键，发现车门无法打开。曹先生急坏了：因为自己的双肩包还在车内，里面有钱包、钥匙、身份证，自己下车时只带了一部手机，如果包取不出来，不仅回不了家，连酒店都住不了。

曹先生拨打客服求助，客服人员让技术人员远程指导解决故障，但1个小时过去了，问题还是没解决。此时，曹先生的手机只剩5%的电，因担心自己会露宿街头，只好用手机叫了一辆网约车，去朋友家借宿一晚。

昨日下午，楚天都市报记者陪同曹先生来到武汉大学，在梅园餐厅门口找到了这辆共享汽车。曹先生的手机界面显示，该汽车已使用1171分钟，里程费仅25元，而时长费则多达117.1元。记者建议曹先生再次按一下手机APP上的开锁键，结果车门开了，曹先生顺利将物品取回。“今晚终于可以回家过夜了。”曹先生很是惊喜。

随后，曹先生拨打了客服电话，就费用问题向客服申诉，客服人员称会转给相关部门跟进处理。





