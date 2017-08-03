租车小伙深夜差点露宿街头图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼图文：酒店员工捡到迷途信鸽男子疑遭“呼死你”骚扰图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复为避让调头小轿车两公交车发生碰撞
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 第9版 现场
·租车小伙深夜差点露宿街头
·图文：钓友长江钓上9斤重甲鱼
·图文：酒店员工捡到迷途信鸽
·男子疑遭“呼死你”骚扰
·图文：地铁站天花板漏水工作人员及时修复
·为避让调头小轿车两公交车发生碰撞
楚天都市报电子版
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9 现场 2017.8.3 星期四
共享汽车开不了门 钱包钥匙全锁车里
租车小伙深夜差点露宿街头
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达黄士峰实习生朱丹丹）驾驶共享汽车和朋友聚餐，离开时发现车门无法打开，而自己的钱包、钥匙、身份证等全都放在车内，求助客服后仍未解决问题。昨日，家住汉口的曹先生说，幸亏手机还有一点电，可以叫网约车去朋友家借宿，否则就要露宿街头了。
    曹先生介绍，前日他从汉口来武昌玩，傍晚6点多在武汉大学医学部家属楼的停车场租用了一辆Gofun共享汽车，随后将车开到武汉大学文理学部玩耍。曹先生将车停在梅园餐厅门口，和一位朋友就餐。晚上10点半，曹先生准备将车开走时，按手机APP上的开锁键，发现车门无法打开。曹先生急坏了：因为自己的双肩包还在车内，里面有钱包、钥匙、身份证，自己下车时只带了一部手机，如果包取不出来，不仅回不了家，连酒店都住不了。
    曹先生拨打客服求助，客服人员让技术人员远程指导解决故障，但1个小时过去了，问题还是没解决。此时，曹先生的手机只剩5%的电，因担心自己会露宿街头，只好用手机叫了一辆网约车，去朋友家借宿一晚。
    昨日下午，楚天都市报记者陪同曹先生来到武汉大学，在梅园餐厅门口找到了这辆共享汽车。曹先生的手机界面显示，该汽车已使用1171分钟，里程费仅25元，而时长费则多达117.1元。记者建议曹先生再次按一下手机APP上的开锁键，结果车门开了，曹先生顺利将物品取回。“今晚终于可以回家过夜了。”曹先生很是惊喜。
    随后，曹先生拨打了客服电话，就费用问题向客服申诉，客服人员称会转给相关部门跟进处理。


 