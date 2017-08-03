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武汉彩民七年三获中福在线25万
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福彩
2017.8.3 星期四
武汉彩民七年三获中福在线25万大奖
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊通讯员李洋）“这已经是我第三次中得中福在线25万大奖了。”8月1日一早，记者在武汉中福在线江南春城销售厅见到大奖彩民林先生（化姓）时，他表现得既开心又镇定。
林先生告诉记者，他玩了7年中福在线，心态是从“心急想中奖”，慢慢调整到“只当作娱乐”，并开始讲究投注策略：前两关以20—100分浮动，第三关以200分冲刺。“更多样的投注方法也让我收获了更多乐趣。”正是这种心态和投注方法的改变，让林先生接连中得大奖。
林先生前两次拉彩，第一次是在武汉的杨园厅，第二次是在咸宁出差。7月31日，林先生来到位于江南春城的中福在线销售厅，从早上10点30分开始，一直采用低分投注，中间离开办事回来后，换了台机器继续投注。没想到正在第三关，林先生以200分冲刺投注时，一大片红色掉了下来：“我知道自己第三次中了大奖。”