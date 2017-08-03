查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·图文：合买福利彩票渐受彩民推崇 ·武汉彩民七年三获中福在线25万大奖 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告 · 图文：合买福利彩票渐受彩民推崇 · 武汉彩民七年三获中福在线25万 8 福彩 2017.8.3 星期四 武汉彩民七年三获中福在线25万大奖 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊通讯员李洋）“这已经是我第三次中得中福在线25万大奖了。”8月1日一早，记者在武汉中福在线江南春城销售厅见到大奖彩民林先生（化姓）时，他表现得既开心又镇定。

林先生告诉记者，他玩了7年中福在线，心态是从“心急想中奖”，慢慢调整到“只当作娱乐”，并开始讲究投注策略：前两关以20—100分浮动，第三关以200分冲刺。“更多样的投注方法也让我收获了更多乐趣。”正是这种心态和投注方法的改变，让林先生接连中得大奖。

林先生前两次拉彩，第一次是在武汉的杨园厅，第二次是在咸宁出差。7月31日，林先生来到位于江南春城的中福在线销售厅，从早上10点30分开始，一直采用低分投注，中间离开办事回来后，换了台机器继续投注。没想到正在第三关，林先生以200分冲刺投注时，一大片红色掉了下来：“我知道自己第三次中了大奖。”





